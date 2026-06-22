Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 22/6/2026 στο Star, ο Αναστάσης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Στην Πολιτική» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Ο παίκτης έλυσε μονομιάς τον γρίφο και παραδέχτηκε ότι τα 10 δευτερόλεπτα που είχε στη διάθεσή του ήταν περισσότερα από όσα χρειαζόταν.

Εσύ θα τα πας το ίδιο καλά ή θα σε δυσκολέψει η πολιτική;

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