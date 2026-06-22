Τροχός της Τύχης: «Διέλυσε» τον τελικό γρίφο και έσπασε τα κοντέρ!

Ο Αναστάσης δε δυσκολεύτηκε στην κατηγορία «Στην Πολιτική» - Εσύ;

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

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Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 22/6/2026 στο Star, ο Αναστάσης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

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Τροχός της Τύχης: «Διέλυσε» τον τελικό γρίφο και έσπασε τα κοντέρ!

Η κατηγορία ήταν «Στην Πολιτική» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της Τύχης: «Διέλυσε» τον τελικό γρίφο και έσπασε τα κοντέρ!

Ο παίκτης έλυσε μονομιάς τον γρίφο και παραδέχτηκε ότι τα 10 δευτερόλεπτα που είχε στη διάθεσή του ήταν περισσότερα από όσα χρειαζόταν.

Τροχός της Τύχης: Η Χριστίνα άγγιξε τη λύση του γρίφου - Εσύ τι θα κάνεις;

Εσύ θα τα πας το ίδιο καλά ή θα σε δυσκολέψει η πολιτική;

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