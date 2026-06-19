Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 19/6/2026 στο Star, η Ξένια ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Μόδα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ και το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Αξιοποιώντας τα γράμματα του πίνακα, η Ξένια χρειάστηκε λίγα παραπάνω δευτερόλεπτα για να λύσει τον γρίφο.

Δοκίμασε να δεις αν θα χρειαστείς περισσότερο ή λιγότερο χρόνο από την παίκτρια για να βρεις τα αντίθετα.

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