Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 17/6/2026 στο Star, ο Παρασκευάς ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Μ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τα γράμματα ήταν με το μέρος του παίκτη, ο οποίος προσπάθησε αρκετά να βρει τα συνώνυμα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Εσύ θα μπορέσεις να λύσεις τον γρίφο; Προσπάθησε τώρα!

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