Τροχός της Τύχης: Ο Παρασκευάς δεν μπόρεσε να βρει τα συνώνυμα - Εσύ;

Λύσε τον γρίφο που δυσκόλεψε τον παίκτη

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

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Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 17/6/2026 στο Star, ο Παρασκευάς ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο. 

Τροχός της Τύχης: Ο δύσκολος γρίφος του τελικού που λύγισε τη Χάρις

Τροχός της Τύχης: Ο Παρασκευάς δεν μπόρεσε να βρει τα συνώνυμα - Εσύ;

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Ν, το Μ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι. 

Τροχός της Τύχης: Ο Παρασκευάς δεν μπόρεσε να βρει τα συνώνυμα - Εσύ;   

Τα γράμματα ήταν με το μέρος του παίκτη, ο οποίος προσπάθησε αρκετά να βρει τα συνώνυμα, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.

Τροχός της Τύχης: Παιχνιδάκι η Ξενομανία για τη Σοφία - Για σένα;

Εσύ θα μπορέσεις να λύσεις τον γρίφο; Προσπάθησε τώρα!

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