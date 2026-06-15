Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 15/6/2026 στο Star, η Σοφία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
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Η κατηγορία ήταν «Ξενομανία» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Κ και το Μ ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.
Οι επιλογές δικαίωσαν τη Σοφία, η οποία δε χρειάστηκε ούτε ένα δευτερόλεπτο για να λύσει τον γρίφο!
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