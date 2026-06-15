Τροχός της Τύχης: Παιχνιδάκι η Ξενομανία για τη Σοφία - Για σένα;

Θα λύσεις τον γρίφο τόσο γρήγορα όσο η παίκτρια;

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 15/6/2026, η Σοφία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Ξενομανία», με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Η Σοφία έκανε σωστές επιλογές με τα Ν, Κ, Μ και το φωνήεν Ο.
  • Κατάφερε να λύσει τον γρίφο χωρίς καθόλου χρόνο αναμονής.
  • Η εκπομπή προβάλλεται στο Star και καλεί τους θεατές να δοκιμάσουν την Ξενομανία.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Δευτέρας 15/6/2026 στο Star, η Σοφία ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

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Τροχός της Τύχης: Παιχνιδάκι η Ξενομανία για τη Σοφία - Για σένα; 

Η κατηγορία ήταν «Ξενομανία» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Κ και το Μ ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Τροχός της Τύχης: Παιχνιδάκι η Ξενομανία για τη Σοφία - Για σένα;

Οι επιλογές δικαίωσαν τη Σοφία, η οποία δε χρειάστηκε ούτε ένα δευτερόλεπτο για να λύσει τον γρίφο!

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