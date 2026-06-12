Τροχός της Τύχης: Σχεδόν βρήκε το «Κοινό συνθετικό» - Εσύ πώς θα τα πας;

Πολλά τα γράμματα στον πίνακα, αλλά δεν πήγε το μυαλό της Μαριάννας

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 12/6/2026, η Μαριάννα έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Κοινό συνθετικό» με γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Η Μαριάννα επέλεξε τα γράμματα Κ, Μ, Ρ, Ι και Ο, ανοίγοντας έναν καλό πίνακα.
  • Παρά την καλή πρόοδο, δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.
  • Οι θεατές καλούνται να δοκιμάσουν τις δικές τους ιδέες.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 12/6/2026 στο Star, η Μαριάννα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Σχεδόν βρήκε το «Κοινό συνθετικό» - Εσύ πώς θα τα πας;

Η κατηγορία ήταν «Κοινό συνθετικό» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ και το Ρ, ενώ έχοντας δύο φωνήεντα επέλεξε το Ι και το Ο.    

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Τροχός της Τύχης: Σχεδόν βρήκε το «Κοινό συνθετικό» - Εσύ πώς θα τα πας;

Η Μαριάννα «άνοιξε» έναν εξαιρετικό πίνακα, ωστόσο δεν της πήγε το μυαλό και δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο!

Τροχός της Τύχης: Δύσκολη η κατηγορία «Ρετρό» για την Ηρώ - Για εσένα;

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