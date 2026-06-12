Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 12/6/2026 στο Star, η Μαριάννα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Κοινό συνθετικό» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ και το Ρ, ενώ έχοντας δύο φωνήεντα επέλεξε το Ι και το Ο.

Η Μαριάννα «άνοιξε» έναν εξαιρετικό πίνακα, ωστόσο δεν της πήγε το μυαλό και δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο!

Εσύ έχεις κάποια καλύτερη ιδέα; Κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

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