Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 10/6/2026 στο Star, η Ηρώ ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ρετρό» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ και το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Η Ηρώ τα πήγε πολύ καλά στον πίνακα, όμως δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο, ούτε να βρει τη δεύτερη λέξη που σχεδόν... εμφανίστηκε.

Εσύ θα τα πας καλύτερα; Μην περιμένεις... κάνε την προσπάθειά σου τώρα!

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