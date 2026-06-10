Τροχός της Τύχης: Δύσκολη η κατηγορία «Ρετρό» για την Ηρώ - Για εσένα;

Ο πίνακας ήταν ιδιαίτερα βοηθητικός, όμως δεν πήγε το μυαλό της παίκτριας

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 10/6/2026, η Ηρώ έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Ρετρό», με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται.
  • Η Ηρώ έκανε επιλογές γραμμάτων Κ, Μ, Ν και φωνήεν Ο, αλλά δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο.
  • Η παίκτρια σχεδόν βρήκε τη δεύτερη λέξη, αλλά τελικά απέτυχε.
  • Το επεισόδιο προβάλλεται από το Star και καλεί τους θεατές να δοκιμάσουν κι αυτοί.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 10/6/2026 στο Star, η Ηρώ ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Δύσκολη η κατηγορία «Ρετρό» για την Ηρώ - Για εσένα;

Η κατηγορία ήταν «Ρετρό» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ και το Ν ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.    

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Τροχός της Τύχης: Δύσκολη η κατηγορία «Ρετρό» για την Ηρώ - Για εσένα;

Η Ηρώ τα πήγε πολύ καλά στον πίνακα, όμως δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο, ούτε να βρει τη δεύτερη λέξη που σχεδόν... εμφανίστηκε

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