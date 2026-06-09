Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 9/6/2026 στο Star, ο Απόστολος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
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Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Μ, και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.
Ο παίκτης δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο, καθώς οι επιλογές του έκαναν την προσπάθειά του ακόμη πιο δύσκολη.
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