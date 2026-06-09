Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 9/6/2026 στο Star, ο Απόστολος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Μ, και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Ο παίκτης δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο, καθώς οι επιλογές του έκαναν την προσπάθειά του ακόμη πιο δύσκολη.

Εσύ θα μπορέσεις να εντοπίσεις τα σωστά γράμματα και να βρεις τα συνώνυμα; Δοκίμασε τώρα!

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