Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα πρόδωσαν τον Απόστολο - Εσένα;

Πρόλαβε να βρεις τα συνώνυμα πριν τελειώσει ο χρόνος!

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης στις 9/6/2026, ο Απόστολος έφτασε στον τελικό.
  • Η κατηγορία του γρίφου ήταν «Συνώνυμα» με σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α.
  • Ο Απόστολος επέλεξε τα γράμματα Κ, Μ, Ρ και το φωνήεν Ι.
  • Δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο λόγω των επιλογών του.
  • Προτροπή για τους θεατές να δοκιμάσουν να βρουν τα σωστά γράμματα.

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 9/6/2026 στο Star, ο Απόστολος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

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Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα πρόδωσαν τον Απόστολο - Εσένα;

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Μ, και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τροχός της Τύχης: Τα γράμματα πρόδωσαν τον Απόστολο - Εσένα;  

Ο παίκτης δεν κατάφερε να λύσει τον γρίφο, καθώς οι επιλογές του έκαναν την προσπάθειά του ακόμη πιο δύσκολη.

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Εσύ θα μπορέσεις να εντοπίσεις τα σωστά γράμματα και να βρεις τα συνώνυμα; Δοκίμασε τώρα!

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