Τροχός της Τύχης: Ο Αντώνης έλυσε πολύ εύκολα τον γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;

Θα βρεις τα συνώνυμα τόσο γρήγορα όσο ο παίκτης;

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Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

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Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 5/6/2026 στο Star, ο Αντώνης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον τελικό γρίφο μετά τη λήξη του χρόνου

Τροχός της Τύχης: Ο Αντώνης έλυσε πολύ εύκολα τον γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ν και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε. 

Τροχός της Τύχης: Ο Αντώνης έλυσε πολύ εύκολα τον γρίφο - Εσύ τι θα κάνεις;

Με εύστοχες επιλογές, ο Αντώνης έλυσε πολύ εύκολα τον γρίφο. Θα καταφέρεις κι εσύ να βρεις τόσο γρήγορα τα συνώνυμα;

Τροχός της Τύχης: Η δεύτερη λέξη δεν άφησε την Άννα να βρει τα συνώνυμα

Κοίτα τα γράμματα. Σου θυμίζουν κάποια λέξη; 

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

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