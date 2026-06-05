Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Παρασκευής 5/6/2026 στο Star, ο Αντώνης ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ν και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ε.

Με εύστοχες επιλογές, ο Αντώνης έλυσε πολύ εύκολα τον γρίφο. Θα καταφέρεις κι εσύ να βρεις τόσο γρήγορα τα συνώνυμα;

Κοίτα τα γράμματα. Σου θυμίζουν κάποια λέξη;

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης