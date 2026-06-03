Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 3/6/2026 στο Star, η Άννα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.
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Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Κ, το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.
Η δεύτερη λέξη μπέρδεψε την Άννα και δεν την άφησε να λύσει τον γρίφο.
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