Δείτε τον τελικό γρίφο του Τροχού της Τύχης

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τετάρτης 3/6/2026 στο Star, η Άννα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ρ, το Κ, το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Η δεύτερη λέξη μπέρδεψε την Άννα και δεν την άφησε να λύσει τον γρίφο.

Εσύ μπορείς να βρεις τα συνώνυμα; Δοκίμασε τώρα!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης