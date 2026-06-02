Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 2/6/2026 στο Star, ο Νίκος ήταν ο παίκτης που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να τον καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Ανθρώπινο Σώμα», όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα σταθερά γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης από την πλευρά του είπε το Κ, το Ρ, το Μ κι έξτρα σύμφωνο το Ν, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ο.

Ο Νίκος είχε τρομερή ρέντα, αφού και τα πέντε γράμματα που είπε εμφανίστηκαν στον πίνακα! Έτσι, δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να λύσει τον γρίφο.

Θα τα καταφέρεις κι εσύ εξίσου καλά; Δοκίμασε τώρα!

