Δείτε στιγμιότυπο από τον γάμο του ευτυχισμένου ζευγαριού

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ήταν ξεχωριστό για την πρωταγωνίστρια της σειράς Emily in Paris, καθώς παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Νίκο Καλαντζόπουλο με κουμπάρα την Πατρίτσια Απέργη.

Η κουμπάρα του ζευγαριού

Η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός Melia Kreiling που στη σειρά υποδύεται τη Sofia Sideris μια Ελληνίδα καλλιτέχνιδα (ζωγράφος), η οποία έρχεται στο Παρίσι για να εκθέσει τα έργα της στην γκαλερί της Camille, παντρεύτηκε στη Σύρο επιλέγοντας για αυτή τη σημαντική για εκείνη μέρα, ένα νυφικό-υπερπαραγωγή: στράπλες και με πτυχώσεις από το ANTHROPOLOGIE.

Και ο σύζυγός της γνωστός αρχιτέκτονας ήταν πολύ κομψά ντυμένος επιλέγοντας ανοιχτόχρωμο μπεζ/κρεμ κοστούμι και κλασικό λευκό πουκάμισο. To boho υφος του γάμου ολοκλήρωσε και η ανθοδέσμη με τις μαργαρίτες.

Όλο όμως το σκηνικό ήταν σαν βγαλμένο από παραμύθι.



Η τελετή και το πάρτι έγιναν με φόντο το Αιγαίο ενώ παντού στα τραπέζια υπήρχαν λευκά και κίτρινα λουλούδια.



Ο φωτισμός ήταν πολύ ατμοσφαιρικός και στον χώρο υπήρχαν και πολλά μπαλόνια.

Έλληνες καλεσμένοι του ζευγαριού ήταν ο Κωστής Μαραγέβιας( σ.σ: άλλωστε πολλές φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram η ηθοποιός συνοδεύονταν από τα τραγούδια του) με την Τόνια Σωτηροπούλου και η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου με τον σύζυγό της Κίμωνα Κουρή.



Η νύφη άλλαξε δύο νυφικά! Στον γάμο φόρεσε νυφικό στράπλες και με πτυχώσεις από το ANTHROPOLOGIE ενώ στο γαμήλιο πάρτι ένα mini λευκό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη..



Η ίδια μοιράστηκε τη μεγάλη της χαρά με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram δημοσιεύοντας φωτογραφίες.

To ζευγάρι έχει δεσμό εδώ και δύο χρόνια.

To ζευγάρι χόρεψε έναν τρυφερό χορό