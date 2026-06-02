Melia Kreiling: Δημοσίευσε καινούργια βίντεο από τον γάμο της στη Σύρο

Η πρωταγωνίστρια του του Emily in Paris παντρεύτηκε Έλληνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.06.26 , 18:17 Πρωτιά στα τάνκερ παγκοσμίως του ελληνόκτητου στόλου
02.06.26 , 18:10 Mercedes: Προσφέρει 140 αυτοκίνητα σε μια μοναδική, επετειακή τιμή
02.06.26 , 17:54 Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Προσωρινά αποτελέσματα συνταξιούχων
02.06.26 , 17:49 Oι «μαγευτικές» διακοπές Μαριέττας Χρουσαλά
02.06.26 , 17:45 Οι καλύτερες παραλίες της Ευρώπης - Ποιες ελληνικές βρίσκονται στο Top10
02.06.26 , 17:35 Αλλάζει ξανά ο καιρός: «Έρχεται οργανωμένη διαταραχή»
02.06.26 , 17:16 Αγρότες: Ξεκίνησαν μπλόκα μέσα στον Ιούνιο από τα Φάρσαλα!
02.06.26 , 16:37 Κατατέθηκε η πρόταση ΝΔ στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση
02.06.26 , 16:01 Melia Kreiling: Δημοσίευσε καινούργια βίντεο από τον γάμο της στη Σύρο
02.06.26 , 15:58 Παυλίνα Βουλγαράκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της- «Σε ευχαριστώ φως μου»
02.06.26 , 15:54 Nissan: Πανελλήνιο συνέδριο επίσημων εμπόρων στα Ιωάννινα
02.06.26 , 15:45 Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους ακόμη κλάδους επεκτείνεται
02.06.26 , 15:45 Δανάη Λιβιεράτου: Εντυπωσιακή εμφάνιση σε καμπαρέ show στη Μύκονο
02.06.26 , 15:37 Κρήτη: Τι Λέει Ο Πατέρας Της ΑμΕΑ Για Την Εξέταση DNA
02.06.26 , 15:25 Στη Φυλακή Περιφερειακός Διευθυντής Για Βιασμό Εκπαιδευτικού
Αλλάζει ξανά ο καιρός: «Έρχεται οργανωμένη διαταραχή»
Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
Μελία Κράιλινγκ: Από το «Emily in Paris», στις Κυκλάδες για τον γάμο της!
Γιώργος Πατούλης- Νάνσυ Κοίλου: Βάφτισαν τον γιο τους!
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Παραμένει στο νοσοκομείο - Τα νεότερα για την υγεία του
Άση Μπήλιου: Η σημαντική πλανητική αλλαγή την 1η εβδομάδα του Ιουνίου
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Καλαμάτα: Τη σκότωσε με 40 μαχαιριές - Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση
Βασίλισσα Ελισάβετ: Το σάντουιτς που έτρωγε κάθε πρωί για... 91 χρόνια!
Τραγωδία μετά από γάμο: Συνετρίβη το ελικόπτερο των νιόπαντρων
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε στιγμιότυπο από τον γάμο του ευτυχισμένου ζευγαριού

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ήταν ξεχωριστό για την πρωταγωνίστρια της σειράς Emily in Paris, καθώς παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Νίκο Καλαντζόπουλο με κουμπάρα την Πατρίτσια Απέργη. 

Η κουμπάρα του ζευγαριού

Η κουμπάρα του ζευγαριού

Η Ελληνοαμερικανίδα ηθοποιός Melia Kreiling που στη σειρά υποδύεται τη Sofia Sideris μια Ελληνίδα καλλιτέχνιδα (ζωγράφος), η οποία έρχεται στο Παρίσι για να εκθέσει τα έργα της στην γκαλερί της Camille, παντρεύτηκε στη Σύρο επιλέγοντας για αυτή τη σημαντική για εκείνη μέρα, ένα νυφικό-υπερπαραγωγή: στράπλες και με πτυχώσεις από το ANTHROPOLOGIE.  

Melia Kreiling: Δημοσίευσε καινούργια βίντεο από τον γάμο της στη Σύρο

Και ο σύζυγός της γνωστός αρχιτέκτονας ήταν πολύ κομψά ντυμένος επιλέγοντας ανοιχτόχρωμο μπεζ/κρεμ κοστούμι και κλασικό λευκό πουκάμισο. To boho υφος του γάμου ολοκλήρωσε και η ανθοδέσμη με τις μαργαρίτες.

Melia Kreiling: Δημοσίευσε καινούργια βίντεο από τον γάμο της στη Σύρο

Όλο όμως το σκηνικό ήταν σαν βγαλμένο από παραμύθι.

Melia Kreiling: Δημοσίευσε καινούργια βίντεο από τον γάμο της στη Σύρο
Η τελετή και το πάρτι έγιναν με φόντο το Αιγαίο ενώ παντού στα τραπέζια υπήρχαν λευκά και κίτρινα λουλούδια.


Ο φωτισμός ήταν πολύ ατμοσφαιρικός και στον χώρο υπήρχαν και πολλά μπαλόνια.

Έλληνες καλεσμένοι του ζευγαριού ήταν ο Κωστής Μαραγέβιας( σ.σ: άλλωστε πολλές φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram η ηθοποιός συνοδεύονταν από τα τραγούδια του) με την Τόνια Σωτηροπούλου και η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου με τον σύζυγό της Κίμωνα Κουρή.

Melia Kreiling: Δημοσίευσε καινούργια βίντεο από τον γάμο της στη Σύρο
Η νύφη άλλαξε δύο νυφικά! Στον γάμο φόρεσε νυφικό στράπλες και με πτυχώσεις από το ANTHROPOLOGIE ενώ στο γαμήλιο πάρτι ένα mini λευκό φόρεμα με ανοιχτή πλάτη..

Melia Kreiling: Δημοσίευσε καινούργια βίντεο από τον γάμο της στη Σύρο

Melia Kreiling: Δημοσίευσε καινούργια βίντεο από τον γάμο της στη Σύρο


Η ίδια μοιράστηκε τη μεγάλη της χαρά με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram δημοσιεύοντας φωτογραφίες.

Melia Kreiling: Δημοσίευσε καινούργια βίντεο από τον γάμο της στη Σύρο

To ζευγάρι έχει δεσμό εδώ και δύο χρόνια. 

To ζευγάρι χόρεψε έναν τρυφερό χορό

To ζευγάρι χόρεψε έναν τρυφερό χορό

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MELIA KREILING
 |
EMILY IN PARIS
 |
ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top