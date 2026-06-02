Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους ακόμη κλάδους επεκτείνεται

Η επέκταση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εισέρχεται σε νέα φάση διεύρυνσης, με στόχο να καλύψει ακόμη περισσότερους εργαζομένους και επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Η επέκταση αφορά περίπου 476.000 εργαζομένους και αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για τη σταδιακή καθολική εφαρμογή του μέτρου στην ελληνική αγορά εργασίας. Με την ολοκλήρωση των νέων εντάξεων, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων που θα καλύπτονται από το σύστημα αναμένεται να φτάσει τα 2,5 εκατομμύρια.

Η Ψηφιακή Κάρτα έχει ως βασικό σκοπό την ακριβή καταγραφή του χρόνου εργασίας, τη διασφάλιση της πληρωμής των νόμιμων αποδοχών και την αντιμετώπιση φαινομένων αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας. Παράλληλα, ενισχύει τη διαφάνεια και δημιουργεί ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται  από 3/11/2025

Α’ Φάση Επέκτασης

Η πρώτη πιλοτική φάση ξεκινά στις 2 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως τις 11 Οκτωβρίου 2026. Σε αυτήν εντάσσονται οι εξής δραστηριότητες:

  • Υπηρεσίες ανθρώπινης υγείας, όπως νοσοκομεία, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα (εκτός των ιατρών).
  • Υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης.
  • Τηλεπικοινωνίες.
  • Επιλεγμένοι κλάδοι παροχής υπηρεσιών, όπως κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και καθαριστήρια.
  • Υπηρεσίες καθαρισμού και συντήρησης κτιρίων και εξωτερικών χώρων.

Β’ Φάση Επέκτασης

Η δεύτερη πιλοτική φάση θα εφαρμοστεί από τις 29 Ιουνίου έως τις 15 Νοεμβρίου 2026 και περιλαμβάνει:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
  • Διαφημιστικές εταιρείες και λοιπές δραστηριότητες γραφείου.
  • Κλάδο επισκευών.
  • Αποθήκευση και υπηρεσίες logistics.
  • Διαχείριση υδάτων και λυμάτων.
  • Δραστηριότητες τυχερών παιγνίων.

Τι προβλέπεται κατά την πιλοτική εφαρμογή

Όπως συνέβη και στις προηγούμενες επεκτάσεις του μέτρου, κατά τη διάρκεια της πιλοτικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί διαβούλευση με τους επαγγελματικούς φορείς των κλάδων που εντάσσονται. Στόχος είναι να καταγραφούν πρακτικές δυσκολίες και να προσαρμοστεί το σύστημα στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε δραστηριότητας πριν από την πλήρη εφαρμογή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας, η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας έχει ήδη συμβάλει στην αύξηση των δηλωμένων υπερωριών σε αρκετούς κλάδους, γεγονός που αποδίδεται στην ακριβέστερη καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας. Μάλιστα, το 2025 καταγράφηκαν περίπου 2,7 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι το μέτρο λειτουργεί ως εργαλείο ενίσχυσης της νομιμότητας στην αγορά εργασίας.

