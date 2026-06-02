Tι είχε πει ο Λάμπης Λιβιεράτος για την κόρη του Δανάη/ βίντεο από Alpha

H Δανάη Λιβιεράτου ανέβηκε στη σκηνή του Lío Mykonos και εντυπωσίασε τους θαμώνες τόσο με τη φωνή της όσο και με την εντυπωσιακή της εμφάνιση.

Δανάη Λιβιεράτου/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Ζότος



Η κόρη του τραγουδιστή Λάμπη Λιβιεράτου και της Έυης Αδάμ στην αρχή εμφανίστηκε με μία εντυπωσιακή τουαλέτα με στρας και αργότερα με πολύχρωμα κοστούμια σε καμπαρέ show.

Η Δανάη από την εφηβική της κιόλας ηλικία έγραφε αγγλικούς στίχους τραγουδιών ενώ τώρα συμμετέχει πλέον επαγγελματικά μουσικά events και παραστάσεις.

Κάποια από τα δικά της τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά είναι το «Your Birthday», «Marie» το οποίο εμπνεύστηκε από μια ιστορία χωρισμού, «My Baby Wants Me Dead» και πολλά άλλα.

Μάλιστα έχει κάνει και σπουδές στη μουσική! Τέσσερα χρόνια φοίτησε σε μουσικό σχολείο και στο Royal Northern College of Music στο διάσημο αυτό μουσικό κολλέγιο στο Μάντσεστερ της Αγγλίας.

