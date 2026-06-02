Παυλίνα Βουλγαράκη: Απόσπασμα από δηλώσεις της στο Happy Day, τον περασμένο Φεβρουάριο

Τα πρώτα γενέθλια της κόρης τους γιόρτασαν η Παυλίνα Βουλγαράκη και ο σύντροφός της, Στέφανος. H τραγουδίστρια δημοσίευσε στο instagram ένα carousel με φωτογραφίες από το party της μικρής Ερωφίλης.

To party είχε αγαπημένους φίλους και στενούς συγγενείς της οικογένειας και φυσικά μια υπέροχη τούρτα για το πρώτο πάρτι της μικρής.

Παυλίνα Βουλγαράκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της/ instagram

Αυτό που συγκίνησε όμως, ήταν τα τρυφερά λόγια της Παυλίνας Βουλγαράκη με αφορμή τον έναν χρόνο από τη μέρα που γέννησε την κόρη της κι έγινε για πρώτη φορά μαμά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Η μητρότητα δεν ολοκληρώνει έναν άνθρωπο. Υπάρχουν άνθρωποι που φέρνουν παιδιά στον κόσμο και είναι ήδη ολόκληροι. Ίσως να γίνονται και καλύτεροι γονείς.

Εγώ όμως δεν ήμουν από αυτούς. Πριν από εσένα ήταν όλα θολά και δύσκολα.

Η αγάπη θεραπεύει και ελευθερώνει.

"Ειναι μια δύναμη τόσο μεγάλη, που ίσως είναι εκείνη που κρατά τα αστέρια στις θέσεις τους στον ουρανό και κάνει το αίμα να κυλά με τάξη μέσα στις φλέβες μας".

Θα σε φροντίζω. Και θα φροντίζω όποιον μου πεις πως χρειάζεται φροντίδα, με όποιον τρόπο μου ζητήσεις.

Είμαι εδώ.

Σου έφερα ολόκληρο τον εαυτό μου.

Είμαι εδώ να στέκομαι ανάμεσα στο άγνωστο και το γνωστό. Εκεί που τελειώνει ο φόβος κι αρχίζει ο κόσμος. Σαν γέφυρα να περνάς απέναντι.

Σε ευχαριστώ θησαυρέ μου και ζωή μου και φως μου. Να είσαι υγιής, να είσαι ελεύθερη, να γίνεις ό,τι επιθυμεί η ψυχή σου 💜🧿🌸».

Το ζευγάρι πραγματοποίησε τη βάφτιση της μικρής του στην Αγία Ειρήνη στα Σπήλια του Ηρακλείου Κρήτης, στις 17 Μαΐου. Η απόφαση πάρθηκε δύο εβδομάδες νωρίτερα, έγραψε η ίδια σε ανάρτησή της.

Παυλίνα Βουλγαράκη: H βάφτιση της κόρης της/ instagram

«Το όνομα της κόρης μας θα είναι Ερωφίλη, είναι η γιαγιά του συντρόφου μου», είχε πει η ίδια σε παλιότερες δηλώσεις της.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη ανεβάζει συχνά βίντεο με την ίδια να τραγουδά στην κόρη της.

Με τον μπαμπά της κόρης της έχουν υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.

Η ίδια έχει αποκαλύψει πως το τραγούδι που έχει γράψει με τίτλο «Παλιοσκορπιός» περιγράφει την ιστορία της σχέσης τους με ένα χιουμοριστικό τρόπο.