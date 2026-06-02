«ΕΛΠΙΔΑ»: Το Riviera Shopping for a Good Cause έρχεται στις 10 Ιουνίου!

Από τις 12:00 ως τις 21:00 στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
02.06.26 , 16:01 Melia Kreiling: Δημοσίευσε καινούργια βίντεο από τον γάμο της στη Σύρο
02.06.26 , 15:58 Παυλίνα Βουλγαράκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της- «Σε ευχαριστώ φως μου»
02.06.26 , 15:54 Nissan: Πανελλήνιο συνέδριο επίσημων εμπόρων στα Ιωάννινα
02.06.26 , 15:45 Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Σε ποιους ακόμη κλάδους επεκτείνεται
02.06.26 , 15:37 Κρήτη: Τι Λέει Ο Πατέρας Της ΑμΕΑ Για Την Εξέταση DNA
02.06.26 , 15:25 Στη Φυλακή Περιφερειακός Διευθυντής Για Βιασμό Εκπαιδευτικού
02.06.26 , 15:14 Αλέξανδρος Τσουβέλας: Δείτε τη σύντροφο του γνωστού stand-up comedian
02.06.26 , 15:12 Με απουσίες και φήμες αρχίζουν οι τελικοί του Πρωταθλήματος Μπάσκετ
02.06.26 , 15:10 Τραγωδία μετά από γάμο: Συνετρίβη το ελικόπτερο των νιόπαντρων
02.06.26 , 15:00 Γιώργος Πατούλης- Νάνσυ Κοίλου: Βάφτισαν τον γιο τους!
02.06.26 , 14:51 Geely: Στην Ευρώπη με παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες
02.06.26 , 14:43 Καλαμάτα: Τη σκότωσε με 40 μαχαιριές - Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση
02.06.26 , 14:39 «ΕΛΠΙΔΑ»: Το Riviera Shopping for a Good Cause έρχεται στις 10 Ιουνίου!
02.06.26 , 14:38 Πέτρος Ιακωβίδης - Μορφούλα Ιακωβίδου: Δείτε την κούκλα μητέρα τους!
02.06.26 , 14:33 Πάτρα: Σημείο καρμανιόλα το σημείο που σκοτώθηκαν πατέρας και γιος
Αλλάζει ξανά ο καιρός: «Έρχεται οργανωμένη διαταραχή»
Αγίου Πνεύματος: Πού πέρασαν το τριήμερο οι Ελλήνες celebrities
Μελία Κράιλινγκ: Από το «Emily in Paris», στις Κυκλάδες για τον γάμο της!
Γιώργος Πατούλης- Νάνσυ Κοίλου: Βάφτισαν τον γιο τους!
Καλαμάτα: Τη σκότωσε με 40 μαχαιριές - Σοκάρει η ιατροδικαστική εξέταση
Τραγωδία μετά από γάμο: Συνετρίβη το ελικόπτερο των νιόπαντρων
Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάσος Αθανασίου σε ηλικία 75 ετών
Πέτρος Κωστόπουλος: Η στιγμή που παραδίδει την κόρη του στον γαμπρό
Καλαμάτα: Εξετάζεται αν «νάρκωσε» τα παιδιά του πριν σκοτώσει τη σύζυγό του
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Λεπτομέρειες για την εκδήλωση, έδωσε και η Ζήνα Κουτσελίνη, μέσα από την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το «Riviera Shopping for a Good Cause» διοργανώνεται από το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ» στις 10 Ιουνίου 2026, από 12:00 έως 21:00, στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens.
  • Σκοπός της εκδήλωσης είναι η στήριξη παιδιών με καρκίνο και των οικογενειών τους, με συμμετοχή 60 κορυφαίων brands που θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους.
  • Οι επισκέπτες θα απολαύσουν καλοκαιρινή διάθεση, μουσική, εκπλήξεις και προϊόντα όπως ρούχα, κοσμήματα και καλλυντικά.
  • Παράλληλα, θα υπάρχουν επιλογές φαγητού και ποτού από διάφορες εταιρείες, καθώς και ζωντανές εκπομπές από τον ραδιοφωνικό σταθμό Δρόμος 89.8.
  • Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στους 5ο και 6ο ορόφους του κτιρίου Ναυσικά και στον εξωτερικό χώρο του “Nafsika Plateia”.

Για ακόμα μία  χρονιά το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ- Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» πραγματοποιεί το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό γεγονός, το  «Riviera Shopping for a Good Cause» με στόχο να στηρίξει τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους. 

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026 από τις 12:00 ως τις 21:00 το Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, στη Βουλιαγμένη, ένας από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Αθηναϊκής Ριβιέρας, γίνεται σύμμαχος της ΕΛΠΙΔΑΣ, και ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχτεί τους εκατοντάδες φίλους και υποστηρικτές του Σωματείου.

zina

Με καλοκαιρινή διάθεση, μοναδικές εκπλήξεις, μουσική και happenings, και φυσικά με δεκάδες πρωτότυπα προϊόντα και ξεχωριστές προτάσεις για το καλοκαίρι, σας προσκαλούμε να απολαύσετε μια μοναδική εμπειρία δίπλα στην θάλασσα.  Στον 5ο και 6ο όροφο, στους χώρους του κτιρίου Ναυσικά, καθώς και στον εξωτερικό χώρο του “Nafsika Plateia”.

Μαγιώ, καφτάνια, σανδάλια, τσάντες, ρούχα, είδη διακόσμησης σπιτιού, καλλυντικά, παιδικά, κοσμήματα, αξεσουάρ και πολλά ακόμα υπέροχα είδη από 60 κορυφαία brands θα σας περιμένουν για να κάνουν το καλοκαίρι σας ακόμα πιο όμορφο. Οι 60 αυτές εταιρείες θα διαθέσουν μέρος των εσόδων τους για τη στήριξη των σκοπών του Σωματείου.

Συμμαχία αγάπης για τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ

Στο περίπτερο του Σωματείου θα βρείτε όλα τα πρωτότυπα προϊόντα του eshop της ΕΛΠΙΔΑΣ! 

Παράλληλα με τις αγορές σας, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό σας ή ένα ελαφρύ σνακ από τις εταιρείες: BARFLIES, BEEF BAR ATHENS, CHAMOMILE LIVING, CHILL BOX, COOL FOOD & COFFEE, FYSTIKI SHOP!

Στο πλευρό μας θα βρίσκεται και ο ραδιοφωνικός σταθμός Δρόμος 89.8 με  αγαπημένους παραγωγούς οι οποίοι θα εκπέμπουν ζωντανά από τον χώρο της εκδήλωσης, παρέα με γνωστούς καλλιτέχνες και με πολλές ακόμα εκπλήξεις!

ελπίδα 2026

Σας περιμένουμε όλους κοντά μας για να στείλουμε μαζί το πιο δυνατό μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης, στηρίζοντας τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους!

Four Seasons Astir Palace Hotel Athens

Διεύθυνση

Απόλλωνος 40, Βουλιαγμένη – Παραλία Αστέρα, 16671, ΑΤΤΙΚΗΣ 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΛΑΔΑ
 |
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
 |
ΕΛΠΙΔΑ
 |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ
 |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΠΙΔΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ
 |
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
 |
ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΑΥΣΙΚΑ
 |
FOUR SEASONS
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top