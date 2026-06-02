Φαίνεται ότι ο Κωνσταντίνος Βασάλος δεν είναι ο μόνος Έλληνας celeb που είναι ερωτευμένος με τη Ντούα Λίπα!

Με αφορμή τον γάμο της ποπ σταρ με τον Κάλουμ Τέρνερ, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε on air ότι κι ο σύζυγός, Παναγιώτης Κουτσουμπής, της έχει ιδιαίτερη αδυναμία.

Η παρουσιάστρια περιέγραψε με χιούμορ τη στάση του, μεταφέροντας αυτολεξεί τα λόγια της για το θέμα. «Ο Παναγιώτης έχει εμμονή με την Ντούα Λίπα. Μου λέει, θεά, η πιο ωραία γυναίκα, μακάρι να τα έφτιαχνα μαζί της και του λέω πάρτην να πάρω κι εγώ τον Κάλουμ Τέρνερ», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Η αφορμή για τη συζήτηση ήταν ο γάμος της Ντούα Λίπα με τον Κάλουμ Τέρνερ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι δύο τους παντρεύτηκαν σε λιτή και ιδιωτική τελετή στο Λονδίνο, επιλέγοντας πολιτικό γάμο στο Old Marylebone Town Hall.

Όπως αναφέρει η «The Sun», το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους αγάπης παρουσία λίγων αγαπημένων προσώπων. Η τελετή κράτησε μακριά από τη δημοσιότητα και τα μέσα ενημέρωσης, με το ζευγάρι να επιλέγει μια ξεχωριστή στιγμή σε πολύ κλειστό κύκλο.