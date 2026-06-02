Geely: Στην Ευρώπη με παρουσία σε περισσότερες από 20 χώρες

Η θέση της στην Ελλάδα

Μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους, η Geely έχει καταφέρει να έχει ενεργή παρουσία  και πωλήσεις στις σημαντικότερες αγορές της Ευρώπης – με την Ελλάδα μία από τις πρώτες αγορές που λανσαρίστηκε η μάρκα. Ο Μάρτιος αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για τη Geely. Αρχικά, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η είσοδος της μάρκας στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη και ίσως την πλέον απαιτητική αγορά στην Ευρώπη. Όχι τυχαία, οι δραστηριότητες της μάρκας στη Γερμανία ξεκίνησαν στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, το πιο πυκνοκατοικημένο κρατίδιο της χώρας και με τον μεγαλύτερο λόγο αυτοκινήτων ανά κάτοικο. Ακολούθησε το λανσάρισμα σε Ισπανία, Ολλανδία, Βέλγιο και Λουξεμβούργο, ενώ σύντομα η Geely ξεκινά επίσημα τις πωλήσεις και στη Γαλλία, με τη μάρκα πλέον να έχει επεκτείνει την παρουσία της σε περισσότερες από 20 κύριες ευρωπαϊκές αγορές.

Η είσοδος της Geely στην Ευρώπη ξεκίνησε μόλις το περασμένο καλοκαίρι, με λανσάρισμα της μάρκας πρώτα στην Ελλάδα μέσω της GEO Mobility Hellas και στην συνέχεια στην Ιταλία, τις χώρες της Αδριατικής, την Πολωνία και την Ουγγαρία. Ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο και μετέπειτα πολλές άλλες ευρωπαικές αγορές, με τη Geely Auto να έχει πλέον έντονη παρουσία σε Ανατολική, Κεντρική και Δυτική Ευρώπη. Αιχμή του δόρατος τα δύο παγκόσμια στρατηγικά μοντέλα νέας ενέργειας, το Geely EΧ5 και το Geely Starray EM-i, που έχουν ήδη τύχει μεγάλης αποδοχής και στην Ελλάδα. Μάλιστα, το πρώτο τετράμηνο του 2026, το Geely EΧ5 βρέθηκε στο Top-3 των πωλήσεων λιανικής στην κατηγορία του στην Ελλάδα. Και τα δύο μοντέλα έχουν εξασφαλίσει αξιολογήσεις ασφάλειας πέντε αστέρων του Euro NCAP, πληρώντας τα πιο αυστηρά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για τη δομική ασφάλεια, την ακεραιότητα της μπαταρίας και τις περιβαλλοντικές εκπομπές, υπηρετώντας ιδανικά τη φιλοσοφία "Safety First", της Geely.  

Σύντομα αναμένεται η είσοδος ενός ακόμα νέου, στρατηγικού μοντέλου για την Ευρωπαϊκή αγορά, του compact ηλεκτρικού hatchback Geely Ε2, ενός νέου μοντέλου που με το λανσάρισμά του στην παγκόσμια αγορά αναδείχθηκε Νο. 1 σε πωλήσεις compact αυτοκίνητο παγκοσμίως για το 2025! Προκειμένου να υποστηρίξει άψογα ολόκληρη την εμπειρία του πελάτη, η Geely δημιούργησε ένα περιφερειακό κέντρο ανταλλακτικών στο Άμστερνταμ, σχηματίζοντας ένα δίκτυο εκτεταμένων Logistics που παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη υπηρεσιών για την Ευρωπαϊκή αγορά.   

Το 2025, η γκάμα μοντέλων νέας ενέργειας (NEV) της Geely πέτυχε ετήσιες πωλήσεις 1,24 εκατομμυρίων μονάδων, μια αύξηση 150% σε ετήσια βάση, εδραιώνοντας περαιτέρω την ηγετική θέση της εταιρείας στη συγκεκριμένη αγορά. Ως ναυαρχίδες της σειράς NEV, τα Geely EΧ5 και Starray EM-i σήμερα είναι διαθέσιμα σε περισσότερες από 40 χώρες παγκοσμίως. Η επιταχυνόμενη είσοδος στις κύριες ευρωπαϊκές αγορές υποστηρίζεται από στρατηγικές επενδύσεις της εταιρείας που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.  

