Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, ήταν μία μοναδική ευκαιρία για τους Έλληνες επώνυμους, να κάνουν ένα όμορφο διάλειμμα από την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, επιλέγοντας αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς για σύντομες αποδράσεις και στιγμές χαλάρωσης.
Για ακόμη μία φορά, τα νησιά των Κυκλάδων ήταν από τις κορυφαίες επιλογές, όπου οι Ελλήνες celebrities απόλαυσαν τον ήλιο και τα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, ενώ υπήρχαν και κάποιοι που επέλεξαν να κάνουν τις διακοπές τους στο εξωτερικό.
Τα social media πλημμύρισαν με φωτογραφίες και στιγμιότυπα από όμορφα μέρη, όπου οι επώνυμοι απόλαυσαν τις πρώτες καλοκαιρινές εξορμήσεις τους.
Ας δούμε πού ταξίδεψαν οι Έλληνες celebrities για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος:
Σταματίνα Τσιμτσιλή – Θέμης Σοφός
Η γνωστή παρουσιάστρια και ο σύζυγός της, ταξίδεψαν μαζί με τα παιδιά τους σε ένα ελληνικό νησί, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής ευτυχίας.
Εκεί γιόρτασε και τα γενέθλιά της η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία έγινε 44 χρόνων.
Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής
Στην Πύλο επέλεξε να περάσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία ταξίδεψε με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπό και τη 2 μηνών κόρη τους.
Το ζευγάρι προτίμησε ένα περιβάλλον χωρίς μεγάλο συνωστισμό, με σκοπό να απολαύσουν χαλαρές οικογενειακές στιγμές. Η γνωστή παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους γλυκές φωτογραφίες από τις διακοπές τους. Σε μία από αυτές, μάλιστα, φαίνεται ο Παναγιώτης Κουτσουμπής να κρατά αγκαλιά την κόρη τους.
Ιωάννα Τούνη
Η γνωστή influencer επέλεξε να περάσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στη Μύκονοτο, μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, τον γιο της Πάρη και κοντινούς της φίλους.
Όπως κάθε φορά, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε με τους followers της φωτογραφίες από τις διακοπές της, δίνοντας μία «γεύση» από την εξόρμησή της στο νησί των ανέμων.
Στην παρακάτω φωτογραφία, την οποία ανέβασε η γνωστή influencer στο Instaram, βλέπουμε το σύντροφό της να παίζει στην πισίνα με τον γιο της, Πάρη, γράφοντας στη λεζάντα: «Αυτό και τίποτα άλλο...».
Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα
Το αγαπημένο ζευγάρι αποφάσισε το Μιλ΄νο για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κάνοντας τη διαφορά.
Μαζί τους βρέθηκαν και τα παιδιά της ηθοποιού και όλοι μαζί απόλαυσαν όμορφες στιγμές και βόλτες στον τόπο διαμονής του Μπρούνο Τσερέλα.
Αντώνης Σρόιτερ – Ιωάννα Μπούκη
Τη Ρώμη επέλεξαν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και η Ιωάννα Μπούκη με τον Αντώνη Σρόιτερ, με σκοπό να χαλαρώσουν και να απολαύσουν ποιοτικό χρόνο με τις κόρες τους.
Ταξίδεψαν οικογενειακώς στο εξωτερικό, με τη σύζυγο του παρουσιαστή να μοιράζεται σχετικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media.
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Στη Μύκονο επέλεξε να ταξιδέψει και το γνωστό μοντέλο, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, καθώς όπως έχει αποκαλύψει η ίδια, στο νησί των ανέμων μένει μόνιμα η αδελφή της.
Η Μύκονος είναι ένας προορισμός τον οποίο επιλέγει αρκετά συχνά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και επιλέγει να περνάει μεγάλο μέρος των διακοπών της.
Ελένη Χατζίδου – Ετεοκλής Παύλου
Με αφορμή το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος οι Ελένη Χατζίδου και Ετεοκλής Παύλου επέλεξαν να αποδράσουν στην Κύθνο.
Μαζί με την κόρη τους, πέρασαν όμορφες και ξέγνοιαστες οικογενειακές στιγμές, απολαμβάνοντας τις ομορφιές του νησιού και το καλοκαιρινό κυκλαδίτικο σκηνικό.
Αλεξάνδρα Παναγιώταρου
Στη Μύκονο επέλεξε, επίσης, να περάσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.
Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης στο νησί των Ανέμων, μοιραζόμενη με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την απόδρασή της στο κοσμοπολίτικο νησί.