Ασυνήθιστα ονόματα που έχουν δώσει Έλληνες επώνυμοι στα παιδιά τους

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Η μικρή θα πάρει το όνομα Αουρέλια - Μου ήρθε στο μυαλό όταν ήμουν 4-5 μηνών έγκυος» / Βίντεο: Alpha

Αρκετοί είναι οι Έλληνες επώνυμοι της showbiz που έχουν δώσει ασυνήθιστα ονόματα στα παιδιά τους. Ποια είναι η ιστορία τους και από πού προέρχονται;

Η γνωστή ηθοποιός, η οποία τον Μάρτιο του 2017 απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, τον επιχειρηματία Τάκη Μαργαρίτη, τους δίδυμους γιους της, Φοίβο και Δαναό, οι οποίοι είναι σήμερα 9 χρόνων, αποφάσισε στα 53 της χρόνια να ξαναγίνει μαμά για τρίτη φορά, φέρνοντας στον κόσμο τον Αύγουστο του '25 την κόρη της, την οποία θα βαπτίσει φέτος το καλοκαίρι.

Το όνομα που θα της δώσει είναι Αουρέλια, που προέρχεται από τη λατινική λέξη «aurum» και σημαίνει «χρυσός», ενώ και στα αρχαία ελληνικά η «αύρα» σήμαινε το ελαφρύ αεράκι γι' αυτό και ο συνδυασμός με τον ήλιο έδινε στο όνομα την έννοια της «χρυσής αύρας της αυγής».

Η Άριελ Κωνσταντινίδη με τους γιους της, Φοίβο και Δαναό / Φωτογραφία: Instagram.com

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, είχε αναφερθεί στους γιους της, περιγράφοντας συγκινημένη την τρυφερή σχέση που έχουν ήδη αναπτύξει με τη μικρή τους αδελφή: «Τα ονόματά τους κουβαλούν ιστορία και τώρα έχουν αγκαλιάσει την αδελφή τους με τόση αγάπη που με συγκινεί. Βλέπω τα μάτια τους. Δεν είναι τι λένε, είναι ότι θέλουν να τη φροντίσουν. Την καλημερίζουν, της δίνουν ένα φιλάκι στο κεφάλι, με ρωτούν αν έκλαψε. Έχουν την έγνοιά της. Είναι ενθουσιασμένα που έχουν αδελφή. Σαν να τους έχει δέσει ακόμα περισσότερο».

Η Αθηνά Οικονομάκου, η οποία βρίσκεται σε περίοδο προετοιμασίας για τον δεύτερο γάμο της με τον Μπρούνο Τσερέλα, έχει δύο παιδιά από τον πρώτο της γάμομε τον Φίλιππο Μιχόπουλο, τον Μάξιμο, ο οποίος γεννήθηκε το 2018 και τη Σιέννα, η οποία ήρθε στη ζωή το 2021. Το πρώην ζευγάρι, παρά το διαζύγιό του, διατηρεί άριστες σχέσεις και μεγαλώνει από κοινού τα παιδιά του, τα οποία αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα και των δύο.

Η Αθηνά Οικονομάκου και η κόρη της Σιέννα / Φωτογραφίες: NDP & Instragram.com

Όσον αφορά για την προέλευση του ονόματος της μικρής κόρης της γνωστής ηθοποιού και επιχειρηματία, το όνομα Σιέννα (Sienna/Siena) έχει ιταλική γεωγραφική προέλευση και σημαίνει «πορτοκαλί-κόκκινο» ή «καφέ-κόκκινο». Προέρχεται από την ομώνυμη ιστορική πόλη της Τοσκάνης, τη Σιένα, και αναφέρεται στο χαρακτηριστικό γήινο χρώμα (terra di Siena) του πηλού της περιοχής.

Οι κόρες της Χριστίνας Μπόμπα και του Σάκη Τανιμανίδη, Αριάνα και Φιλίππα ήρθαν στη ζωή στις 23 Ιουνίου του 2021, προσφέροντας απέραντη χαρά στο ζευγάρι.

Το όνομα Αριάνα (ή Αριάννα) έχει κυρίως ελληνικές ρίζες, προερχόμενο από το αρχαίο Αριάδνη, και σημαίνει «η πολύ αγνή» ή «η πιο ιερή». Στη μυθολογία, η Αριάδνη ήταν κόρη του Μίνωα, γνωστή για τη σοφία και τη βοήθειά της στον Θησέα. Επίσης, συνδέεται με την περσική λέξη "Arya", που σημαίνει «ευγενής».

Επιπρόσθετα, το όνομα Φιλίππα είναι ελληνικής προέλευσης, αποτελεί τον θηλυκό τύπο του Φίλιππος και σημαίνει «αυτή που αγαπά τα άλογα» ή «φίλη της ιππασίας». Προέρχεται από τις λέξεις φίλος (αυτός που αγαπά) και ἵππος (άλογο).

Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κοζάρη παντρεύτηκαν το 2023, σε ένα γραφικό εκκλησάκι στην Αίγινα, με πλήθος καλεσμένων από τον καλλιτεχνικό χώρο. Τον Σεπτέμβριο του 2023 απέκτησαν την πρώτη τους κόρη, την Ευελένη, ενώ τον Μάιο του 2025 υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους, έναν γιο.

Όσον αφορά στο όνομα της κόρης του, ο Πάνος Μουζουράκης είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του: «Τη λέμε Ευελένη από το Ευαγγελία και το Ελένη και σημαίνει “Ωραία Ελένη”». Ενώ νονός της ήταν ο Κωστής Μαραβέγιας: «Διάλεξα τον Κωστή ως νονό για την ευγένειά του, ήθελα αυτό το λάδι, ήθελα και το ταλέντο. Η ευγένειά του πηγάζει από μία πολύ ομαλή αισιοδοξία. Δεν τον έχω δει ποτέ να τσαντίζεται, να θυμώνει ή να χάνει τον έλεγχο. Αυτό το ήθελα για λάδι στην κόρη μου. Εγώ είμαι οξύθυμος», είχε πει χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του ο Πάνος Μουζουράκης.

Η ραδιοφωνική παραγωγός Μαρία Ένεζλη τον Ιούνιο του 2025 βάπτισε το γιο της στο παρεκκλήσι του Αγίου Στυλιανού, στο Μαρούσι, σε στενό οικογενειακό κύκλο, όπου του δόθηκε το όνομα Αρίωνας.

Το όνομα Αρίωνας έχει ρίζες στην ελληνική μυθολογία και ιστορία, αναφερόμενο κυρίως σε έναν μυθικό, ταχύτατο ίππο (γιος Ποσειδώνα-Δήμητρας) ή στον αρχαίο λυρικό ποιητή και κιθαρωδό από τη Λέσβο. Πρόκειται για ένα όνομα που συμβολίζει την ταχύτητα, τη θεϊκή καταγωγή και την καλλιτεχνική δημιουργία.

Η Μαρία Ένεζλη με τον σύζυγο και τον γιο τους, Αρίωνα - Στυλιανό / Φωτογραφία: NDP

Σε πρόσφατη συνέντευξή της περιέγραψε το πώς αισθάνεται που έχει στη ζωή της το γιο της: «Η λέξη «χαρούµενη» νοµίζω πως είναι πολύ λίγη για να περιγράψει αυτό που αισθάνοµαι, συγκινηµένη που τον απολαµβάνω στην καθηµερινότητά του και τον βλέπω να µεγαλώνει όµορφα, ευγνώµων που µας επέλεξε για γονείς του και ευλογηµένη που µε αξίωσε ο Θεός να τον έχω… Όσες λέξεις κι αν χρησιµοποιήσω για να περιγράψω πώς νιώθω, είναι η πρώτη φορά που αισθάνοµαι πως δεν φτάνουν και όλο αυτό είναι πολύ πρωτόγνωρο για µένα. Η αλήθεια είναι πως δεν φανταζόµουν ποτέ πως υπάρχει τέτοια αγάπη και, όσο και να µου το περιέγραφαν, δεν µπορούσα να το καταλάβω, µέχρι που έγινα µητέρα και το ένιωσα. Θέλω απλώς να είναι ευτυχισµένος στη ζωή του», σχολίασε συγκινημένη η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός.

Το ίδιο όνομα επέλεξαν και η Τζένη Θεωνά με τον Δήμο Αναστασιάδη για τον πρώτο γιο τους, τον οποίο ονόμασαν Αρίωνα, ο οποίος πρόσφατα έγινε 7 χρόνων. Το ζευγάρι τον Οκτώβριο του 2025 απέκτησε τον δεύτερο γιο τους. Όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή της η ηθοποιός: «Επειδή τον μπαμπά μου τον λένε Άρη και του Δήμου Ιωάννη, αποφασίσαμε να ονομάσουμε τον γιο μας Αρίωνα. Συμβολικά και αλληγορικά το όνομα “Αρίων” έχει πολλές αναφορές από τη ζωή μας. Ο Αρίων ήταν ένας διάσημος κιθαρωδός της αρχαιότητας και μουσικός όπως είναι και ο Δήμος και καταγόταν από τα Μήθυμνα της Λέσβου από όπου κατάγεται και η μητέρα μου και πέρασα όλα παιδικά μου χρόνια εκεί».

Αναφερόμενη στη μητρότητα και στο κατά πόσο άλλαξε τη ζωή της, η Τζένη Θεωνά είχε δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή της: «Ολόκληρη τη ζωή μου! Φυσικά και προέκυψαν δυσκολίες και φοβερό στρες. Και μου έχει συμβεί να φεύγω για δουλειά και να κάθομαι να κλαίω στο αυτοκίνητο από το άγχος. Αν και φέτος αισθάνθηκα πως τα πήγα καλά… Την ανεμελιά την αποχαιρετάς όταν έρχεται ένα παιδί στη ζωή σου. φεύγω" δεν υπάρχει. Όμως βαθαίνει η ευαισθησία σου, αλλάζουν τελείως η οπτική σου για τον κόσμο και η κατανόηση σου. Εμένα με έχει βγάλει τελείως από το comfort zone μου. Έχει τόση αυτοπεποίθηση και κοινωνικότητα που, αναγκαστικά, ακολουθώντας τον κοινωνικοποιούμαι με ανθρώπους που δε γνωρίζω. Το ότι είναι τόσο ανεξάρτητος, με ζορίζει αλλά τον θαυμάζω και σκέφτομαι τι συνέβη στη δική μου πορεία κι αυτή η φόρα χάθηκε. Θέλω να το προστατεύσω όλο αυτό».

Ο 42χρονος σεφ και η σύζυγός του, Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ, έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Αχιλλέα και την Ακυλίνα. «27 Σεπτεμβρίου είναι η γιορτή της Αγίας Ακυλίνας… Εκείνη την ημέρα βαφτίσαμε τον γιόκα μας και παντρευτήκαμε! Ευχόμαστε η πριγκιπισσούλα μας να είναι υγιής και καλότυχη! Για όλα τα υπόλοιπα θα φροντίσουν ο μπαμπάς και ο νονός», έγραφε το 2023 ο Άκης Πετρετζίκης σε ανάρτηση που έκανε για τη βάφτιση της κόρης του.

O Άκης Πετρετζίκης με τα παιδιά του / Φωτογραφία: Instagram.com

Το όνομα της κόρης του Άκη Πετρετζίκη προέρχεται από το Λατινικό όνομα Aquilina και σημαίνει «αετίνα». Η Αγία Ακυλίνα καταγόταν από το χωριό Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης και ανατράφηκε από γονείς ευσεβείς. Ο πατέρας της όμως, σκότωσε έναν Τούρκο, μετά από φιλονικία μαζί του. Για ν’ αποφύγει την τιμωρία του θανάτου, δέχτηκε τον μουσουλμανισμό. Αλλά η μητέρα της έμεινε σταθερή στον Χριστό και κάθε μέρα δίδασκε στην Ακυλίνα την αρετή και την πίστη. Παρά τις επίμονες προσπάθειες του πατέρα της και τις απειλές των Τούρκων, η Ακυλίνα δεν αρνήθηκε τον Χριστό.

Όταν την οδηγούσαν στο μαρτύριο την ακολουθούσε και η μητέρα της, που την παρότρυνε σ’ αυτό. Η Ακυλίνα ήλεγχε με θάρρος τους Τούρκους και τη θρησκεία τους, με αποτέλεσμα να πεθάνει μαρτυρικά, μετά από πολυήμερο ραβδισμό, στις 27 Σεπτεμβρίου 1764 μ.Χ. σε ηλικία 19 ετών.

Η Κατερίνα Καταβάτου και ο πρώην σύζυγός της Κρατερός Κατσούλης έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, την Αέλια και τον Αρίωνα. Το όνομα της κόρης τους, είναι αρχαίο ελληνικό και σημαίνει «ηλιακή», δηλαδή, «αυτή που ανήκει στον ήλιο» ή «ενέργεια που εκπέμπεται από το φως του ήλιου».

H Kατερίνα Καραβάτου, με την κόρη της Αέλια / Φωτογραφία: Instagram.com

Προέρχεται από την ομηρική λέξη αέλιος (ήλιος) και συμβολίζει το φως, τη ζεστασιά, τη λιακάδα και την πηγή ζωής. Είναι ένα όνομα που συνδέεται με τη θετική ενέργεια και την ελευθερία.

Ο γιος του Γιάννη Πάριου, Χάρης Βαρθακούρης, έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του, Αντελίνα, δύο υπέροχες κόρες, τη Λιόνη και τη Μελωδία. Η Λιόνα Βαρθακούρη είναι η μικρότερη κόρη του ζευγαριού και έχει τα γενέθλιά της στις 12 Ιουλίου.

Όπως είχε αναφέρει σε συνέντευξή της η Αντελίνα Βαρθακούρη: «Γεννήθηκε πρόωρα, 8 μηνών και πήγαινα εγώ στη θερμοκοιτίδα από πάνω είχα τρελαθεί τότε, και της έλεγα εσύ είσαι λιοντάρι παιδί μου, όχι σαν τη μάνα σου, καμία σχέση με ζώδια και ιστορίες, εσύ θα γίνεις καλά και θα βγεις και θα πάμε σπίτι μας και τελείωνε γιατί μας είχαν πει ένα μήνα θα κάτσεις μέσα. Όποτε κάθε φορά που πήγαινα οι νοσοκόμες έλεγαν “Η λιονταρίνα μια χαρά σήμερα”, και μου λέει ο Χάρης “ ρε συ το θηλυκό λιοντάρι είναι Λιόνα, θα τη βγάλουμε Λιόνα;” πολύ μ’άρεσε». Έτσι βγήκε το όνομα της μικρής τους.

Η ιστορία πίσω από το όνομα της κόρης της Ζενεβιέβ Μαζαρί, Ροζαλία-Μαρία είναι συγκινητική. Η Ζενεβιέβ Μαζαρί είχε αποκαλύψει σε συνέντευξη της στο παρελθόν: «Ο Βασίλης, κάθε πρωί που ξυπνάει, τραγουδάει, ότι και να έχει γίνει το προηγούμενο βράδυ. Στις τελευταίες διακοπές με τη μαμά μου τραγούδησε το “Ρόζα, Ροζαλία”. Είμαστε με τη μαμά μου στο μπαλκόνι και μου λέει: " Να το θυμάσαι, το Ροζαλία μου αρέσει πάρα πολύ σαν όνομα”».

«Φεύγει η μαμά μου, μετά από πέντε χρόνια μένω έγκυος. Όταν φτάσαμε στον υπέρηχο και μάθαμε ότι έχουμε κόρη του είπα ότι θα την πούμε Ροζαλία και τον είδα να κοκκινίζει και να συγκινείται. Ροζαλία μου λέει είναι το όνομα της γιαγιάς μου». Το πρώτο καλοκαίρι μάλιστα στο πατρικό του συζύγου της εκείνος βρήκε την ταυτότητα της γιαγιάς του και ανακάλυψε ότι την έλεγαν Ροζαλία-Μαρία Καρύδη, όπως ακριβώς ονομάζεται και η κόρη τους.