Τζένη Θεωνά: Το συγκινητικό μήνυμα για τα γενέθλια του γιου της Αρίωνα

Δείτε βίντεο για τη δεύτερη γέννα της Τζένης Θεωνά από την εκπομπή Buongiorno

H Τζένη Θεωνά κι ο Δήμος Αναστασιάδης έχουν δώσει την προσοχή και την φροντίδα στα παιδιά τους. Μάλιστα, συχνά τους βλέπουμε να μοιράζονται στιγμές στα προφίλ τους από την καθημερινότητά τους ως γονείς.

Η Τζένη Θεωνά στην αγκαλιά του συζύγου της, Δήμου Αναστασιάδη /Φωτογραφία Instagram

O Αρίωνας, ο πρωτότοκος γιος της ηθοποιού και του τραγουδιστή είχε χθες γενέθλια, κλείνοντας τα 7 του χρόνια.

Με μια τρυφερή εικόνα από το μαιευτήριο, η Τζένη Θεωνά μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα, στους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram. Χαρακτηριστικά, έγραψε τα εξής: «Σ’αγαπώ. Σε θαυμάζω. Και σ’ευχαριστώ. Για όλα. Χρόνια Πολλά Αρίωνα».

Η φωτογραφία πουυ πόσταρε η Τζένη Θεωνά /Φωτογραφία Instagram

Αναφερόμενη στη μητρότητα και στο κατά πόσο άλλαξε τη ζωή της, η Τζένη Θεωνά είχε δηλώσει σε παλιότερη συνέντευξή της: «Ολόκληρη τη ζωή μου! Φυσικά και προέκυψαν δυσκολίες και φοβερό στρες. Και μου έχει συμβεί να φεύγω για δουλειά και να κάθομαι να κλαίω στο αυτοκίνητο από το άγχος. Αν και φέτος αισθάνθηκα πως τα πήγα καλά… Την ανεμελιά την αποχαιρετάς όταν έρχεται ένα παιδί στη ζωή σου.

Η Τζένη Θεωνά με τους γονείς της και τον λίγων μηνών, δεύτερο γιο της /Φωτογραφία Instagram

Και φυσικά παρατάς εντελώς την αυτοδιάθεση, αυτό το αίσθημα "ανοίγω την πόρτα και φεύγω" δεν υπάρχει. Όμως βαθαίνει η ευαισθησία σου, αλλάζουν τελείως η οπτική σου για τον κόσμο και η κατανόηση σου.

Εμένα με έχει βγάλει τελείως από το comfort zone μου. Έχει τόση αυτοπεποίθηση και κοινωνικότητα που, αναγκαστικά, ακολουθώντας τον κοινωνικοποιούμαι με ανθρώπους που δεν γνωρίζω. Το ότι είναι τόσο ανεξάρτητος, με ζορίζει αλλά τον θαυμάζω και σκέφτομαι τι συνέβη στη δική μου πορεία και αυτή η φόρα χάθηκε. Θέλω να το προστατεύσω όλο αυτό».