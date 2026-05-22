Απολογήθηκαν σήμερα οι δύο Ρομά που κατηγορούνται για τον θάνατο του μικρού Μάριου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα πριν από εννέα χρόνια, στο προαύλιο του σχολείου του στο Μενίδι. Η δικαστική συντάκτρια του Star, Άννα Σταματιάδου, έχει πληροφορίες.

Και οι δύο κατηγορούμενοι, είχαν γλέντι εκείνη την ημέρα του καλοκαιριού του 2017. Ήταν τέτοιες μέρες, όταν η μητέρα του 11χρονου Μάριου, που ήταν δασκάλα, είδε το παιδί της να πέφτει στο έδαφος. Σήμερα, οι γονείς του παιδιού και οι συμμαθητές του, φορώντας μαύρες μπλούζες με το όνομα του φίλου τους, άκουσαν τους κατηγορούμενους.

Ο ένας κατηγορούμενος παραδέχθηκε τους άσκοπους πυροβολισμούς, ωστόσο αρνήθηκε ότι οι σφαίρες του σκότωσαν τον Μάριο:

«Βγήκα με κυνηγετική καραμπίνα και πυροβόλησα μία - δύο φορές στον αέρα. Δεν το συνηθίζω, όμως έτυχε. Πρώτη φορά το έκανα. Λυπάμαι, δεν έχω καμία σχέση, έχω κι εγώ παιδάκια».

Οι ισχυρισμοί του, προκάλεσαν την αντίδραση του εισαγγελέα, αφού, όπως επεσήμανε, στην περιοχή βρέθηκαν περισσότερα φυσίγγια.

Ο έτερος κατηγορούμενος, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, ισχυριζόμενος ότι δεν έχει καν όπλο.

«Δεν έχω όπλο. Ακούμε συχνά πυροβολισμούς, κάθε δύο - τρεις μέρες. Λυπάμαι για το παιδάκι. Στο ίδιο σχολείο πάνε και τα εγγόνια μου. Δεν ξέρω πώς βρέθηκαν οι κάλυκες στο απέναντι οικόπεδο».

Η δίκη διέκοψε για τις 19 Ιουνίου, οπότε θα έχουμε την πρόταση του εισαγγελέα και θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των δικηγόρων.