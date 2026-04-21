Θάνατος 11χρονου Μάριου: «Τον γύρισα κι έτρεχε το αίμα ποτάμι»

Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο του Μάριου / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για τον θάνατο του 11χρονου Μάριου Σουλούκου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι τον Ιούνιο του 2017. Η μητέρα του άτυχου αγοριού ανέβηκε στο εδώλιο και η κατάθεσή της προκάλεσε δάκρυα στο ακροατήριο, ενώ παρόντες είναι οι δάσκαλοι και οι συμμαθητές του, φορώντας μαύρα μπλουζάκια με το όνομα του Μάριου τυπωμένο πάνω τους.

Στο εδώλιο κάθονται δύο άνδρες Ρομά, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν μετά από μακροχρόνια έρευνα και σύμφωνα με το κατηγορητήριο την μοιραία ημέρα γλεντούσαν και πυροβολούσαν στον αέρα. Ο ένας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και ο δεύτερος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

«Ο δράστης πυροβολούσε σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Όποιος πυροβολούσε εκεί είναι εν δυνάμει δολοφόνος» είπε φορτισμένη η μητέρα του Μάριου, η οποία είναι δασκάλα στο σχολείο, στο προαύλιο του οποίου έπεσε νεκρός ο γιος της.

«Ο Μάριος και ακόμα ένα παιδάκι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην καλοκαιρινή γιορτή του σχολείου. Ο Μάριος είχε αγχωθεί. Το άλλο παιδάκι μου είπε πως δεν ήθελε να βγει στη σκηνή. Γύρισα τη πλάτη μου να του πω να μην στεναχωριέται και ακούω μια φωνή. Ήταν ο Μάριος, έπεσε. Ήταν πεσμένος μπρούμυτα, αίματα δεν είδα αμέσως. Εγώ τον γύρισα, έπιασα τα ποδαράκια του και τότε είδα το αίμα να τρέχει. Το αίμα έτρεχε ποτάμι. Αργήσαμε πολύ να καταλάβουμε τι είχε συμβεί, τότε όλοι έλεγαν ότι έπεσε, ζαλίστηκε», κατέθεσε η μητέρα, συγκινώντας τους πάντες.

Η γυναίκα ανέφερε πως δεν είχε αντιληφθεί πως γινόταν φασαρία ή γλέντι, σημειώνοντας πως δεν είχε υποψιαστεί από την αρχή ότι επρόκειτο για αδέσποτη σφαίρα.

«Δεν πήγε το μυαλό ότι το παιδί έπεσε από σφαίρα. Εγώ υποψιάστηκα ότι κάτι το χτύπησε, γιατί έβλεπα το αίμα να τρέχει από πίσω ενώ ο Μάριος είχε πέσει από μπροστά», είπε η μητέρα του Μάριου και συνέχισε:

«Οι πυροβολισμοί ήταν συχνοί πάντα και συνεχίζουν να είναι όλη την ημέρα, μπορεί να ξεκινήσει τη μια μέρα και να τελειώσει μετά από ένα 24ωρο. Τα γλέντια τους είναι ατελείωτα. Ξέραμε ότι πέφτουν πυροβολισμοί. Έβρισκαν όλοι βολίδες στις ταράτσες, στα μπαλκόνια. Έχει πέσει σφαίρα στο πόδι παιδιού την ώρα που περπατούσε».

Προέδρος: Μάθατε εκ των υστέρων λοιπόν τι;

Μάρτυρας: Μάθαμε την άλλη μέρα στις 10:00 το πρωί μας ενημέρωσαν ότι ήταν από βολίδα. Πριν από εμάς το έμαθαν τα κανάλια. Έγιναν πολλά λάθη. Τα στοιχεία χάθηκαν, τα όπλα πετάχτηκαν, οι ένοχοι εξαφανίστηκαν.

Θάνατος Μάριου: «Δεν τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή»

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο πατέρας του Μάριου, ο οποίος μίλησε για τον δολοφόνο του παιδιού του.

«Δεν υπολογίζουν τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη ζωή, μόνο να περνούν αυτοί καλά. Είναι ο δολοφόνος του παιδιού μου. Τέλος, είναι σίγουρο. Το λέω από την πρώτη στιγμή. Δεν μπορεί να έριχναν οι άλλοι και να μην έριχνε ο κύριος, αυτός το ξεκίνησε πρώτος, είναι ο κύριος του σπιτιού. Αυτή είναι η άποψη μου», είπε.

Ο πατέρας του άτυχου 11χρονου περιέγραψε και τι είχε συμβεί κατά τη διάρκεια της σχολικής γιορτής.

«Τα παιδάκια ήταν όλα στη σειρά. Ο Μάριος στεκόταν όρθιος. Κάποια στιγμή άκουσα τη διευθύντρια να φωνάζει ένα γιατρό. Πήγα τροχάδην κοντά του, έλεγαν πως θα ζαλίστηκε και έπεσε κάτω, αλλά η σύζυγος μου, μου έλεγε ότι το παιδί είναι σοβαρά, πως το παιδί κάτι το έχει χτυπήσει από πάνω, έχει αίματα. Πήγα κοντά έψαξα δεν είχε κάτι», είπε.

Πρόεδρος: Πότε μάθατε από τι έφυγε το παιδί;

Μάρτυρας: Ρωτούσαμε, γιατρέ από πού είναι τα αίματα; Πέρασαν οι νοσοκόμες από μπροστά μας με ένα σεντόνι και η μητέρα του μου λέει, Θανάση το παιδί έφυγε…

Όπως είπε, ακόμα και τώρα, εννέα χρόνια μετά τον χαμό του Μάριου, στο Μενίδι Ρομά εξακολουθούν να πυροβολούν στον αέρα.

«Συνέχεια, κάθε βράδυ παίρναμε στην Αστυνομία. Σφαίρες, σφαίρες παντού, στις ταράτσες… Είχαμε και περιστατικό με ένα κοριτσάκι σε νηπιαγωγείο, χτύπησε στο μάγουλο. Ακόμα και σήμερα κάθε βραδύ πυροβολούν από τις 10:00 μέχρι το πρωί», είπε.

Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις αστυνομικών.