Έλενα Τοπαλίδου: Βίντεο από τη στιγμή του τροχονομικού ελέγχου

Είχε καταναλώσει αλκοόλ τρεις φορές πάνω από το όριο

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (5/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ηθοποιός Έλενα Τοπαλίδου συνελήφθη στην Πατησίων για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τρεις φορές πάνω από το όριο.
  • Κατά τη διάρκεια του τροχονομικού ελέγχου, η Τοπαλίδου δεν σταμάτησε όταν της έγινε σήμα από αστυνομικό.
  • Το αλκοτέστ έδειξε 0,80 και 0,77, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη και να ζητήσει αναβολή.
  • Η δίκη της έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, ενώ η ηθοποιός φάνηκε ταραγμένη κατά τη διάρκεια της σύλληψης.
  • Ο παρουσιαστής Κώστας Στεφανής εξήγησε τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αλκοόλ στην αντίδραση των οδηγών.

Συνελήφθη στην Πατησίων η ηθοποιός Έλενα Τοπαλίδου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ποσότητα που είχε καταναλώσει ήταν τρεις φορές πάνω από το όριο. Οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη και πήρε αναβολή. Το Star και η Κατερίνα Ρίστα εξασφάλισαν αποκλειστικά ντοκουμέντα από τη στιγμή του τροχονομικού ελέγχου και της σύλληψής της.

Αφέθηκε ελεύθερη η Έλενα Τοπαλίδου - Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη της

Έλενα Τοπαλίδου: Έπιασε τιμόνι ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ τρεις φορές πάνω από το όριο

Έλενα Τοπαλίδου: Έπιασε τιμόνι ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ τρεις φορές πάνω από το όριο  

Στο βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η στιγμή που το μαύρο αυτοκίνητο της ηθοποιού διασχίζει την οδό Αγίου Μελετίου. Ο αστυνομικός της έχει κάνει σήμα να σταματήσει, αλλά εκείνη συνεχίζει την πορεία της. Ακολουθεί πεζός και ενημερώνει τους συναδέλφους του. Στο σημείο επικρατεί μία μικρή αναστάτωση. Θαμώνας της επιχείρησης σηκώνεται από το τραπέζι και παρακολουθεί τη σκηνή μαζί με έναν εργαζόμενο της περιοχής.

Οι αστυνομικοί της έκαναν αλκοτέστ. 0,80 το αποτέλεσμα στην πρώτη μέτρηση, 0,77 στη δεύτερη δηλαδή τρεις φορές πάνω από το όριο.Την ενημερώνουν ότι θα συλληφθεί. Όπως φαίνεται σε ντοκουμέντο που έχει εξασφαλίσει το Star, η ηθοποιός ζήτησε να πάει στην τουαλέτα. Την οδήγησαν σε κοντινή επιχείρηση. Λίγα λεπτά μετά βγήκε και προπορεύθηκε των αστυνομικών. Στη συνέχεια φαίνεται σαν να χάνει τον βηματισμό της.

Συνελήφθη η Έλενα Τοπαλίδου: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Έλενα Τοπαλίδου: Πήρε αναβολή για τη Δευτέρα η δίκη της 

Έλενα Τοπαλίδου: Πήρε αναβολή για τη Δευτέρα η δίκη της 

Η γνωστή ηθοποιός οδηγήθηκε νωρίς το μεσημέρι στο Αυτόφωρο με την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια μέθης. Ήταν ανήσυχη και ζήτησε αναβολή για τη Δευτέρα.

Δήλωσε ταραγμένη και ζήτησε από το περιπολικό να τη μεταφέρει στην Τροχαία.

Ποια είναι τα αντανακλαστικά ενός οδηγού με κατανάλωση αλκοόλ τρεις φορές πάνω από το όριο 

Ο Κώστας Στεφανής, παρουσιαστής της εκπομπής του Star, Traction, εξηγεί: «Ο εγκέφαλος έχει πολύ μεγάλη χρονοκαθυστέρηση να μεταφράσει το ερέθισμα των ματιών σε πράξη, σε κίνηση. Βλέπω το φανάρι κόκκινο. Αν δεν έχω πιει, ακαριαία σταματώ. Αν έχω πιει, το πόδι δεν πάει στο φρένο. Ο χρόνος αντίδρασης είναι τέτοιος που θα μας εμπλέξει σε ατύχημα».

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