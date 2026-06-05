Αφέθηκε ελεύθερη η Έλενα Τοπαλίδου - Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη της

Συνελήφθη γιατί εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρρεια αλκοόλ

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STAR.GR
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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: NDP PHOTO
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (5/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Έλενα Τοπαλίδου αφέθηκε ελεύθερη μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
  • Η δίκη της αναβλήθηκε για τη Δευτέρα.
  • Η σύλληψη έγινε μετά από τροχαίο ατύχημα στο κέντρο της Αθήνας, χωρίς τραυματισμούς.
  • Η Τοπαλίδου συγκρούστηκε με σταθμευμένα αυτοκίνητα και οι εξετάσεις αλκοτέστ έδειξαν υπέρβαση των επιτρεπόμενων ορίων.
  • Η είδηση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον λόγω της γνωστότητας της ηθοποιού.

Ελεύθερη αφέθηκε η Έλενα Τοπαλίδου μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς η εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες. Η ηθοποιός και χορεύτρια οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της διαδικασίας, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερη μέχρι τη νέα δικάσιμο.

Συνελήφθη η Έλενα Τοπαλίδου: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης 3/6, όταν η Έλενα Τοπαλίδου ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε με σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι υπέβαλαν την ηθοποιό στις προβλεπόμενες εξετάσεις αλκοτέστ. Τα αποτελέσματα φέρεται να έδειξαν τιμές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, με συνέπεια να ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία και να προχωρήσουν οι Αρχές στη σύλληψή της.

Έλενα Τοπαλίδου: Η ταινία με τον Νίκολας Κέιτζ & η ζωή μετά τον χωρισμό της

Η είδηση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, καθώς η Έλενα Τοπαλίδου είναι ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα του θεάτρου.

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