Αφέθηκε ελεύθερη η Έλενα Τοπαλίδου - Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα η δίκη της Συνελήφθη γιατί εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρρεια αλκοόλ