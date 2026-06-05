Ελεύθερη αφέθηκε η Έλενα Τοπαλίδου μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς η εκδίκαση της υπόθεσης στο Αυτόφωρο αναβλήθηκε για τις επόμενες ημέρες. Η ηθοποιός και χορεύτρια οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών, ωστόσο το δικαστήριο αποφάσισε την αναβολή της διαδικασίας, με αποτέλεσμα να αφεθεί ελεύθερη μέχρι τη νέα δικάσιμο.
Συνελήφθη η Έλενα Τοπαλίδου: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης 3/6, όταν η Έλενα Τοπαλίδου ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε με σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι υπέβαλαν την ηθοποιό στις προβλεπόμενες εξετάσεις αλκοτέστ. Τα αποτελέσματα φέρεται να έδειξαν τιμές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, με συνέπεια να ακολουθηθεί η αυτόφωρη διαδικασία και να προχωρήσουν οι Αρχές στη σύλληψή της.
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