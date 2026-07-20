Ελένη Βουλγαράκη: Η συνεργασία-έκπληξη μετά την αλλαγή στη ζωή της

Το νέο επαγγελματικό βήμα στην Κύπρο

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20.07.26 , 14:35 Ελένη Βουλγαράκη: Η συνεργασία-έκπληξη μετά την αλλαγή στη ζωή της
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Όσα είχε δηλώσει η Ελένη Βουλγαράκη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου για την παρεξήγηση με τον Δημήτρη Παπανώτα / Βίντεο ΣΚΑΪ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Βουλγαράκη βρίσκεται σε δημιουργική φάση της ζωής της, με ευτυχία στην προσωπική της ζωή.
  • Από τον Σεπτέμβριο, θα συνεργαστεί με τον Χάρη Χρονόπουλο στο Kiss FM Κύπρου, αναλαμβάνοντας το pre-morning show.
  • Το δίδυμο θα εκπέμπει καθημερινά από τις 06:00 έως τις 09:00, προσφέροντας μουσική και χιούμορ στους ακροατές.
  • Η Βουλγαράκη διατηρεί ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική της ζωή και τα επαγγελματικά της σχέδια.
  • Η σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη είναι σταθερή και γεμάτη αγάπη, με συχνές αναρτήσεις για την καθημερινότητά τους.

Σε μία από τις πιο δημιουργικές και όμορφες φάσεις της ζωής της βρίσκεται η Ελένη Βουλγαράκη!

Η λαμπερή παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός, όχι μόνο πλέει σε πελάγη ευτυχίας στην προσωπική της ζωή, αλλά ετοιμάζεται να κάνει και ένα δυναμικό νέο ξεκίνημα στα επαγγελματικά της, «ψηφίζοντας» αυτή τη φορά Κύπρο.

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Παρά το γεγονός ότι οι τελευταίοι μήνες τη βρίσκουν με μια βαλίτσα στο χέρι, μοιράζοντας τον χρόνο της ανάμεσα στην Αθήνα και την Πορτογαλία -όπου αγωνίζεται ο σύντροφός της, Φώτης Ιωαννίδης- η ίδια αποδεικνύει πως μπορεί να τα προλάβει όλα.

Από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, η Ελένη Βουλγαράκη εντάσσεται στο δυναμικό του Kiss FM Κύπρου. Και δε θα είναι μόνη! Μαζί με τον έμπειρο ραδιοφωνικό παραγωγό και συνεργάτη της «Super Κατερίνα», Χάρη Χρονόπουλο, αναλαμβάνουν το πιο απαιτητικό slot του προγράμματος: το pre-morning show.

Η Ελένη Βουλγαράκη ανακοίνωσε το επόμενο επαγγελαματικό της βήμα

Η Ελένη Βουλγαράκη ανακοίνωσε το επόμενο επαγγελαματικό της βήμα

Το ολοκαίνουργιο δίδυμο θα δίνει καθημερινά το «παρών» στα ερτζιανά από τις 06:00 έως τις 09:00 το πρωί, υποσχόμενο να γεμίσει τις μέρες των ακροατών με super ανεβασμένη διάθεση, χιούμορ και, φυσικά, τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες.

Αυτή η νέα επαγγελματική πρόκληση έρχεται σε μια περίοδο που η προσωπική της ζωή πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Η Ελένη Βουλγαράκη και ο διεθνής επιθετικός συμπληρώνουν περίπου δύο χρόνια κοινής πορείας, παραμένοντας αχώριστοι και full in love.

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Η Ελένη Βουλγαράκη με τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη

Η Ελένη Βουλγαράκη με τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη

Μάλιστα, η παρουσιάστρια μοιράζεται συχνά με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη νέα της routine στην Πορτογαλία. Με τον δικό της μοναδικό τρόπο, δείχνει πώς έχει προσαρμοστεί απόλυτα στα νέα δεδομένα της σχέσης τους, χωρίς ωστόσο να βάζει σε «δεύτερη μοίρα» τα δικά της επαγγελματικά όνειρα και σχέδια.

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ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
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