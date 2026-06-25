Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Παραδεισένιες διακοπές στον Μαυρίκιο

Οι φωτογραφίες που δημοσίευσε το ζευγάρι από τις καλοκαιρινές του διακοπές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
25.06.26 , 11:08 1.000.000 χιλιόμετρα με ένα MINI Cooper D
25.06.26 , 11:05 Γιώργος Παπακώστας: «Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που ήταν πολύ δεμένο»
25.06.26 , 11:00 Υπό έλεγχο η φωτιά στον Κουβαρά Αττικής
25.06.26 , 10:46 Χριστίνα Τσάφου: «Η Δανάη Μπάρκα με αντιμετωπίζει σαν γιαγιά της»
25.06.26 , 10:44 Επαμεινώνδας Καρανικόλας-Γιώργος Κακαβάς στο Ράλλυ Ακρόπολις
25.06.26 , 10:42 Ο Χρυσός Οδηγός ενώνει τις δυνάμεις του με το «Μαζί για το Παιδί»
25.06.26 , 10:33 Η αλήθεια για τους καρχαρίες στην Ελλάδα - Ποια είδη υπάρχουν;
25.06.26 , 10:24 Κώστας Τσουρός: Έχει μετανιώσει που έφυγε από Mega για ΣΚΑΙ;
25.06.26 , 10:19 Akylas: «Δεν απαντάω σε μηνύματα ερωτικού περιεχομένου...»
25.06.26 , 10:15 Βενεζουέλα: Βίντεο από τη στιγμή που τα 7,5 Ρίχτερ ισοπεδώνουν το Καράκας
25.06.26 , 10:13 28χρονη κατηγορείται ότι παρέσυρε ανήλικη παριστάνοντας το αγόρι!
25.06.26 , 10:02 Η επόμενη μέρα στο Mega μετά τη Φαίη Σκορδά – Όλα τα σενάρια
25.06.26 , 10:00 3ο Festival Παραμυθιάς, από 1-30 Ιουλίου, στην Κατασκήνωση Παραμυθιάς
25.06.26 , 09:42 Νέες απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης για τα Στενά του Ορμούζ
25.06.26 , 09:36 Παυλίνα Βουλγαράκη: «Στην εγκυμοσύνη είχα φτάσει 90 κιλά, δεν ήμουν καλά»
MasterChef 2026: Η πρόταση του Λευτέρη στον Πάνο - Συγκινήθηκε η Μαργαρίτα!
Βικτώρια Δέλλα: Φεύγει για σπουδές Ιατρικής μετά την απώλεια της μαμάς της
Άση Μπήλιου: Τι αλλάζει για όλα τα ζώδια μέχρι τον Αύγουστο
Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: «Δεν έχω τις πλάτες του πατέρα μου»
Θοδωρής Αθερίδης για χωρισμό: «Δεν είχα μάθει ποτέ μόνος - Είναι τέλειο!»
Πότε πληρώνονται έκτακτο επίδομα παιδιού και επιδόματα ΟΠΕΚΑ
Καλλιθέα: Μαχαίρωσαν και σκότωσαν 17χρονο - Συνελήφθη ο δράστης
Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Παραδεισένιες διακοπές στον Μαυρίκιο
Η επόμενη μέρα στο Mega μετά τη Φαίη Σκορδά – Όλα τα σενάρια
Κορμάρα η Μαρία Αντωνά: Οι πόζες με μαγιό που «κόβουν» την ανάσα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Στιγμιότυπα από τις διακοπές της Ελένης Βουλγαράκη και του Φώτη Ιωαννίδη στον Μαυρίκιο / Φωτογραφίες: Instagram.com

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης απολαμβάνουν διακοπές στον Μαυρίκιο.
  • Το ζευγάρι μοιράζεται στιγμιότυπα από παραδεισένιες παραλίες και τροπικά τοπία στα social media.
  • Η Βουλγαράκη έχει αποσυρθεί από τηλεόραση και ραδιόφωνο για να περάσει περισσότερο χρόνο με τον σύντροφό της.
  • Ο Ιωαννίδης, ποδοσφαιριστής της Sporting CP, κάνει διάλειμμα για να γεμίσει τις μπαταρίες του.
  • Οι φωτογραφίες αναδεικνύουν την ομορφιά του νησιού και τη χαλάρωση του ζευγαριού.

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης, πιο ερωτευμένοι από ποτέ, απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, σε εξωτικά μέρη και μοιράζονται με τους followers τους στιγμιότυπα από τα παραμυθένια μέρη που επισκέπτονται.

Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Ξεκίνησαν καλοκαιρινές διακοπές!

Πρόσφατα, το ζευγάρι, το οποίο ζει στην Πορτογαλλία, με τη γνωστή 36χρονη δημοσιογράφο να έχει επιλέξει να μη συμμετέχει τηλεοπτικά, αποχωρώντας και από τη ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσίαζε, προκειμένου να περνά περισσότερο χρόνο κοντά στον σύντροφό της, επέλεξε το μαγευτικό νησί του Ινδικού Ωκεανού για να περάσουν στιγμές χαλάρωσης μακριά από την απαιτητική καθημερινότητα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από παραδεισένιες παραλίες με καταγάλανα νερά, εντυπωσιακά τροπικά φυσικά τοπία και ρομαντικές εξορμήσεις.

Ελένη Βουλγαράκη: Λαμπερή στο Grand Prix της Formula 1 στην Βαρκελώνη

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης δε διστάζουν να μοιράζονται με τους διαδικτυακούς του φίλους εικόνες από το αξέχαστο ταξίδι τους, ποστάροντας στιγμιότυπα που αναδεικνύουν τις εξωτικές ομορφιές του νησιού.

Παραλίες με τιρκουάζ νερά, εντυπωσιακά τοπία και ξεγνοιασιά, είναι κάποιες από τις εικόνες που μοιράζστηκε το ζευγάρι με τους followers του.

Υπενθυμίζουμε, ότι ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος τη φετινή σεζόν αγωνιζόταν με την ομάδα της Sporting CP, κάνει αυτό το διάστημα ένα απαραίτητο διάλειμμα, γεμίζοντας  «μπαταρίες» ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές της Ελένης Βουλγαράκη και του Φώτη Ιωαννίδη στον Μαυρίκιο:

Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Παραδεισένιες διακοπές στον Μαυρίκιο

Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Παραδεισένιες διακοπές στον Μαυρίκιο

Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Παραδεισένιες διακοπές στον Μαυρίκιο

Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Παραδεισένιες διακοπές στον Μαυρίκιο

Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Παραδεισένιες διακοπές στον Μαυρίκιο

Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Παραδεισένιες διακοπές στον Μαυρίκιο

Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Παραδεισένιες διακοπές στον Μαυρίκιο

Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Παραδεισένιες διακοπές στον Μαυρίκιο

Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Παραδεισένιες διακοπές στον Μαυρίκιο

Φωτογραφίες: Instagram.com
Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
 |
ΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top