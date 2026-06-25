Στιγμιότυπα από τις διακοπές της Ελένης Βουλγαράκη και του Φώτη Ιωαννίδη στον Μαυρίκιο / Φωτογραφίες: Instagram.com

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης, πιο ερωτευμένοι από ποτέ, απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, σε εξωτικά μέρη και μοιράζονται με τους followers τους στιγμιότυπα από τα παραμυθένια μέρη που επισκέπτονται.

Πρόσφατα, το ζευγάρι, το οποίο ζει στην Πορτογαλλία, με τη γνωστή 36χρονη δημοσιογράφο να έχει επιλέξει να μη συμμετέχει τηλεοπτικά, αποχωρώντας και από τη ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσίαζε, προκειμένου να περνά περισσότερο χρόνο κοντά στον σύντροφό της, επέλεξε το μαγευτικό νησί του Ινδικού Ωκεανού για να περάσουν στιγμές χαλάρωσης μακριά από την απαιτητική καθημερινότητα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από παραδεισένιες παραλίες με καταγάλανα νερά, εντυπωσιακά τροπικά φυσικά τοπία και ρομαντικές εξορμήσεις.

Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης δε διστάζουν να μοιράζονται με τους διαδικτυακούς του φίλους εικόνες από το αξέχαστο ταξίδι τους, ποστάροντας στιγμιότυπα που αναδεικνύουν τις εξωτικές ομορφιές του νησιού.

Παραλίες με τιρκουάζ νερά, εντυπωσιακά τοπία και ξεγνοιασιά, είναι κάποιες από τις εικόνες που μοιράζστηκε το ζευγάρι με τους followers του.

Υπενθυμίζουμε, ότι ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος τη φετινή σεζόν αγωνιζόταν με την ομάδα της Sporting CP, κάνει αυτό το διάστημα ένα απαραίτητο διάλειμμα, γεμίζοντας «μπαταρίες» ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς.

Δείτε φωτογραφίες από τις διακοπές της Ελένης Βουλγαράκη και του Φώτη Ιωαννίδη στον Μαυρίκιο:

Φωτογραφίες: Instagram.com