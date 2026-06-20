Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Ξεκίνησαν καλοκαιρινές διακοπές!

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης ξεκίνησαν καλοκαιρινές διακοπές, όπως δείχνουν οι αναρτήσεις τους στα social media.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί σχεδόν τρία χρόνια και έχει εγκατασταθεί στην Πορτογαλία λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων του καλαθοσφαιριστή.
  • Η Ελένη αποφάσισε να μην συμμετάσχει τηλεοπτικά φέτος για να περάσει περισσότερο χρόνο με τον σύντροφό της.
  • Πρόσφατα ταξίδεψαν στη Βαρκελώνη για αγώνα Formula 1 και τώρα βρίσκονται σε εξωτικό προορισμό, χωρίς να αποκαλύπτουν λεπτομέρειες.

Η Ελένη Βουλγαράκη κι ο Φώτης Ιωαννίδης ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, όπως προκύπτει από στιγμιότυπα που δημοσίευσαν στα social media.

Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Ξεκίνησαν καλοκαιρινές διακοπές!

Το ζευγάρι που είναι μαζί σχεδόν τρία χρόνια ,τον τελευταίο χρόνο έχει εγκατασταθεί στην Πορτογαλία, καθώς ο καλαθοσφιαριστής αγωνίζεται πλέον με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Η καθημερινότητα στην Πορτογαλία

Η παρουσιάστρια μοιράζεται μέσα από τα social media εικόνες από την καθημερινότητά της στη Λισαβόνα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, φέτος επέλεξε να μη συμμετέχει τηλεοπτικά και αποχώρησε και από τη ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσίαζε, προκειμένου να περνά περισσότερο χρόνο κοντά στον σύντροφό της. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή σε επαγγελματικές προτάσεις.

Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Ξεκίνησαν καλοκαιρινές διακοπές!

Το πρόσφατο ταξίδι και οι νέες αναρτήσεις

Πρόσφατα, η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης είχαν ταξιδέψει στη Βαρκελώνη για να παρακολουθήσουν από κοντά αγώνα της Formula 1.

Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Ξεκίνησαν καλοκαιρινές διακοπές!

Αυτή την περίοδο, οι δυο τους βρίσκονται σε καλοκαιρινές διακοπές σε εξωτικό προορισμό. Ωστόσο, δεν έχουν αποκαλύψει πού ακριβώς βρίσκονται, επιλέγοντας να δημοσιεύσουν μόνο ορισμένα στιγμιότυπα από την απόδρασή τους.

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