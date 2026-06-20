Η Ελένη Βουλγαράκη κι ο Φώτης Ιωαννίδης ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, όπως προκύπτει από στιγμιότυπα που δημοσίευσαν στα social media.

Το ζευγάρι που είναι μαζί σχεδόν τρία χρόνια ,τον τελευταίο χρόνο έχει εγκατασταθεί στην Πορτογαλία, καθώς ο καλαθοσφιαριστής αγωνίζεται πλέον με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Η καθημερινότητα στην Πορτογαλία

Η παρουσιάστρια μοιράζεται μέσα από τα social media εικόνες από την καθημερινότητά της στη Λισαβόνα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, φέτος επέλεξε να μη συμμετέχει τηλεοπτικά και αποχώρησε και από τη ραδιοφωνική εκπομπή που παρουσίαζε, προκειμένου να περνά περισσότερο χρόνο κοντά στον σύντροφό της. Παράλληλα, παραμένει ανοιχτή σε επαγγελματικές προτάσεις.

Το πρόσφατο ταξίδι και οι νέες αναρτήσεις

Πρόσφατα, η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης είχαν ταξιδέψει στη Βαρκελώνη για να παρακολουθήσουν από κοντά αγώνα της Formula 1.

Αυτή την περίοδο, οι δυο τους βρίσκονται σε καλοκαιρινές διακοπές σε εξωτικό προορισμό. Ωστόσο, δεν έχουν αποκαλύψει πού ακριβώς βρίσκονται, επιλέγοντας να δημοσιεύσουν μόνο ορισμένα στιγμιότυπα από την απόδρασή τους.