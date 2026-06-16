Ελένη Βουλγαράκη: Λαμπερή στο Grand Prix της Formula 1 στην Βαρκελώνη

Μαζί της η ο αγαπημένος της Φώτης Ιωαννίδης

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Ελένη Βουλγαράκη: «Δεν έχω κλείσει τις πόρτες... ό,τι προκύψει θα το κάνω»/ Breakfast@Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Βουλγαράκη και ο σύντροφός της Φώτης Ιωαννίδης παρακολούθησαν το Grand Prix της Formula 1 στη Βαρκελώνη.
  • Η Βουλγαράκη εντυπωσίασε με την εμφάνισή της, φορώντας μίνι φόρεμα σε butter yellow απόχρωση.
  • Το ζευγάρι είχε την ευκαιρία να επισκεφθεί τους χώρους των ομάδων και να γνωρίσει το παρασκήνιο της Formula 1.
  • Η σχέση τους διαρκεί δύο χρόνια και μένουν μαζί στη Λισαβόνα, μετά τη μεταγραφή του Ιωαννίδη.

Στη Βαρκελώνη βρέθηκαν η Ελένη Βουλγαράκη και ο σύντροφός της Φώτης Ιωαννίδης, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το Grand Prix της Formula 1 που συγκέντρωσε χιλιάδες φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού από όλο τον κόσμο.

Το ζευγάρι απόλαυσε το αγωνιστικό θέαμα, ενώ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την εμπειρία.

Ελένη Βουλγαράκη: Στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα για το Πάσχα

Η Ελένη Βουλγαράκη έκλεψε όλα τα βλέμματα με την εμφάνισή της. Η παρουσιάστρια, για την ημέρα αυτή επέλεξε ένα μίνι φόρεμα στην υπέροχη butter yellow απόχρωση και το συνδύασε με mules σε nude χρώμα. Κράτησε μία ρομαντική παστέλ ροζ τσάντα.

Δες τις φωτογραφίες:

 

Ελένη Βουλγαράκη: Λαμπερή στο Grand Prix της Formula 1 στην Βαρκελώνη

Ελένη Βουλγαράκη: Λαμπερή στο Grand Prix της Formula 1 στην Βαρκελώνη

Ελένη Βουλγαράκη: Λαμπερή στο Grand Prix της Formula 1 στην Βαρκελώνη

Ελένη Βουλγαράκη: Λαμπερή στο Grand Prix της Formula 1 στην Βαρκελώνη

Ελένη Βουλγαράκη: Λαμπερή στο Grand Prix της Formula 1 στην Βαρκελώνη

Ελένη Βουλγαράκη: Λαμπερή στο Grand Prix της Formula 1 στην Βαρκελώνη

Ελένη Βουλγαράκη: Λαμπερή στο Grand Prix της Formula 1 στην Βαρκελώνη

Ελένη Βουλγαράκη: Λαμπερή στο Grand Prix της Formula 1 στην Βαρκελώνη

Ελένη Βουλγαράκη: Λαμπερή στο Grand Prix της Formula 1 στην Βαρκελώνη

Ελένη Βουλγαράκη: Λαμπερή στο Grand Prix της Formula 1 στην Βαρκελώνη

Η επίσκεψή της παρουσιάστριας και του διεθνούς ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη στο event, δεν περιορίστηκε μόνο στις εξέδρες, καθώς είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στους χώρους των ομάδων και να γνωρίσουν από κοντά το παρασκήνιο της Formula 1.

Ο Φώτης Ιωαννίδης και η Ελένη Βουλγαράκη είναι μαζί τα τελευταία δύο χρόνια. Έγιναν ζευγάρι την περίοδο που ο ποδοσφαιριστής αγωνίζονταν με τον Παναθηναϊκό. Πλέον, μένουν μαζί στη Λισαβόνα, καθώς εκείνος έχει πάρει μεταγραφή εκεί.

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