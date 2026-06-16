Στη Βαρκελώνη βρέθηκαν η Ελένη Βουλγαράκη και ο σύντροφός της Φώτης Ιωαννίδης, προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά το Grand Prix της Formula 1 που συγκέντρωσε χιλιάδες φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού από όλο τον κόσμο.

Το ζευγάρι απόλαυσε το αγωνιστικό θέαμα, ενώ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την εμπειρία.

Η Ελένη Βουλγαράκη έκλεψε όλα τα βλέμματα με την εμφάνισή της. Η παρουσιάστρια, για την ημέρα αυτή επέλεξε ένα μίνι φόρεμα στην υπέροχη butter yellow απόχρωση και το συνδύασε με mules σε nude χρώμα. Κράτησε μία ρομαντική παστέλ ροζ τσάντα.

Δες τις φωτογραφίες:

Η επίσκεψή της παρουσιάστριας και του διεθνούς ποδοσφαιριστή Φώτη Ιωαννίδη στο event, δεν περιορίστηκε μόνο στις εξέδρες, καθώς είχαν την ευκαιρία να βρεθούν στους χώρους των ομάδων και να γνωρίσουν από κοντά το παρασκήνιο της Formula 1.

Ο Φώτης Ιωαννίδης και η Ελένη Βουλγαράκη είναι μαζί τα τελευταία δύο χρόνια. Έγιναν ζευγάρι την περίοδο που ο ποδοσφαιριστής αγωνίζονταν με τον Παναθηναϊκό. Πλέον, μένουν μαζί στη Λισαβόνα, καθώς εκείνος έχει πάρει μεταγραφή εκεί.