Ελένη Βουλγαράκη: Στο πλευρό του Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα για το Πάσχα

Το τελευταίο διάστημα η Ελένη Βουλγαράκη μοιράζει της ζωή της ανάμεσα σε Ελλάδα και Πορτογαλία, προκείμενου να βρίσκεται στο πλευρό του συντρόφου της, Φώτη Ιωαννίδη.

Αυτό το Πάσχα, η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια ταξίδεψε και πάλι στη Λισαβόνα, για να περάσει αυτές τις ημέρες με τον σύντροφό της.

Το ζευγάρι έκανε Ανάσταση εκεί, βιώνοντας την κατανυκτική ατμόσφαιρα, σε ένα διαφορετικό περιβάλλον.

Μέσα από τα social media, η Ελένη μοιράστηκε στιγμές από αυτές τις ημέρες της εκεί, όπως τα πασχαλινά αβγά που έβαψε, την ιδιαίτερη λαμπάδα της και την εκκλησία στην οποία έκανε Ανάσταση.