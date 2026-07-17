Ελένη Βουλγαράκη: Αποχωρίστηκε τα μακριά μαλλιά της – Το νέο της look

Το chic κούρεμα που χαρίζει όγκο και κίνηση στα μαλλιά

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Η Ελένη Βουλγαράκη τόλμησε τη μεγάλη αλλαγή στα μαλλιά της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Βουλγαράκη υιοθέτησε νέο look με long bob, αποχαιρετώντας τα πολύ μακριά ξανθά μαλλιά της.
  • Το νέο της κούρεμα προσφέρει όγκο και κίνηση, αναδεικνύοντας τα χαρακτηριστικά του προσώπου της.
  • Το long bob είναι δημοφιλές και κολακεύει σχεδόν κάθε σχήμα προσώπου, προσφέροντας ευελιξία στο styling.
  • Η Ελένη μοιράστηκε τη διαδικασία του κουρέματος μέσω social media, δείχνοντας το αποτέλεσμα.
  • Το long bob παραμένει στις κορυφαίες τάσεις ομορφιάς, υιοθετημένο από πολλές celebrities.

Η Ελένη Βουλγαράκη αποφάσισε να ανανεώσει την εικόνα της, υιοθετώντας ένα από τα πιο δημοφιλή κουρέματα της σεζόν. Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τα πολύ μακριά ξανθά μαλλιά της και επέλεξε ένα κομψό long bob, αποδεικνύοντας πως μερικές φορές μια μικρή αλλαγή αρκεί για να χαρίσει εντελώς διαφορετικό αέρα.

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Ελένη Βουλγαράκη: Αποχωρίστηκε τα μακριά μαλλιά της – Το νέο της look

Μέσα από βίντεο και φωτογραφίες που δημοσίευσε στα social media, μοιράστηκε με τους followers της τη στιγμή του κουρέματος, δείχνοντας αρχικά τις τούφες που έκοψε και στη συνέχεια το νέο της hair look.

Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Ξεκίνησαν καλοκαιρινές διακοπές!

Το ανανεωμένο χτένισμά της κινείται σε φυσικούς, χαλαρούς κυματισμούς, χαρίζοντας όγκο και κίνηση στα μαλλιά, ενώ το μήκος που φτάνει στους ώμους αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Το αποτέλεσμα είναι σύγχρονο, κομψό και ιδανικό για όσες αναζητούν μια αλλαγή χωρίς να αποχωριστούν εντελώς το μήκος τους.

Το long bob παραμένει η πιο ασφαλής επιλογή

Δεν είναι τυχαίο ότι το long bob συνεχίζει να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των beauty trends. Πρόκειται για ένα κούρεμα που κολακεύει σχεδόν κάθε σχήμα προσώπου, προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικούς τύπους μαλλιών και προσφέρει μεγάλη ευελιξία στο styling.

Ελένη Βουλγαράκη: Αποχωρίστηκε τα μακριά μαλλιά της – Το νέο της look

Είτε με sleek φινίρισμα είτε με ανάλαφρους κυματισμούς, όπως επέλεξε η Ελένη Βουλγαράκη, το συγκεκριμένο κούρεμα χαρίζει πιο γεμάτη όψη στα μαλλιά, ανανεώνει την εικόνα και αποπνέει ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Δεν είναι άλλωστε λίγες οι celebrities που το έχουν υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια, διατηρώντας το σταθερά στις κορυφαίες τάσεις κάθε σεζόν.

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ΕΛΕΝΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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