Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση μπροστά στο ελληνικό κοινό, επικρατώντας 6-4, 6-3 της Αλίσια Παρκς στον προημιτελικό και προκρίθηκε στην τελική 4αδα του Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250.
Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο.4 του ταμπλό, θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέεβα το απόγευμα του Σαββάτου (18/7) με το πρώτο σερβίς να αναμένεται στις 19:30.
Η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη επικράτησε στα προημιτελικά της Τερέζα Βαλεντόβα με 7-5, 6-3 για να βρεθεί στην ημιτελική φάση του τουρνουά που πραγματοποιείται στο Stadion Sports Center.
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