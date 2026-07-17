Μαρία Σάκκαρη: Με Κορνέεβα για το εισιτήριο του τελικού στο Athens Open

Ο ημιτελικός θα διεξαχθεί αύριο (Σάββατο 18/7) στις 19:30

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Αθλητικα
Παρκς - Σάκκαρη | Ο τελευταίος πόντος του αγώνα / ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ

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Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποίησε ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση μπροστά στο ελληνικό κοινό, επικρατώντας 6-4, 6-3 της Αλίσια Παρκς στον προημιτελικό και προκρίθηκε στην τελική 4αδα του Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250.

Η Ελληνίδα τενίστρια, Νο.4 του ταμπλό, θα αντιμετωπίσει την Αλίνα Κορνέεβα το απόγευμα του Σαββάτου (18/7) με το πρώτο σερβίς να αναμένεται στις 19:30.

Η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη επικράτησε στα προημιτελικά της Τερέζα Βαλεντόβα με 7-5, 6-3 για να βρεθεί στην ημιτελική φάση του τουρνουά που πραγματοποιείται στο Stadion Sports Center.

Κλείστε τα εισιτήριά σας μέσω athens-open.com ή Ticketmaster και ζήστε από κοντά τους ημιτελικούς και τους τελικούς του Vanda Pharmaceuticals Athens Open WTA 250!

 

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VANDA PHARMACEUTICALS ATHENS OPEN WTA 250
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ΜΑΡΙΑ ΣΑΚΚΑΡΗ
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