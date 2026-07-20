Ντορέττα - Γεροντιδάκης: Η selfie στο αυτοκίνητο πριν τις διακοπές τους

Ανυπομονούν για τις καλοκαιρινές διακοπές τους

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Η Ντορέττα Παπαδημητρίου θυμήθηκε το πρώτο καλοκαίρι με τον Γεροντιδάκη

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Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης είναι full in love και ανυπομονούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Παπαδημητρίου- Γεροντιδάκης: Βόλτα χέρι- χέρι στη Γλυφάδα

Μάλιστα, τελευταία δε διστάζουν να μοιράζονται μικρές στιγμές της καθημερινότητάς τους με τους διαδικτυακούς τους φίλους και φίλες. Προχθές η Ντορέττα δημοσίευσε ένα βίντεο με τα ακροβατικά τους στην πισίνα, ενώ σήμερα, ο γνωστός ηθοποιός δημοσίευσε ένα νέο Instagram Story, στο οποίο ποζάρει δίπλα στη Ντορέττα Παπαδημητρίου μέσα στο αυτοκίνητο.

Δες το instastory που ανέβασε ο Γεροντιδάκης:

γεροντιδακης

Oι δυο ηθοποιοί επέλεξαν από την πρώτη στιγμή να προστατεύσουν την προσωπική τους ζωή, κρατώντας τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έτσι, αρχικά απέφυγαν τις κοινές δημόσιες εμφανίσεις και δεν σχολίαζαν δημόσια όσα γράφονταν ή ακούγονταν για εκείνους.

Οι πληροφορίες για το ειδύλλιο Ντορέττας - Γεροντιδάκη κυκλοφόρησαν στα τέλη του 2024 και ε σπάνιες περιπτώσεις, ο φωτογραφικός φακός τούς απαθανάτισε μαζί, ενώ η στάση τους παρέμεινε σταθερή, χωρίς δημόσιες δηλώσεις ή κοινές αναρτήσεις στα social media.

Τους τελευταίους μήνες, πάντως, οι δυο τους δείχνουν να μην αισθάνονται πλέον την ανάγκη να κρύβονται.

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Διαβάστε περισσότερα:
ΝΤΟΡΕΤΤΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΔΑΚΗΣ
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