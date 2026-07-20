Βάσω Λασκαράκη: Τι είχε πει για τη διευρυμένη οικογένειά τους με τον Λευτέρη Σουλτάτο στην εκπομπή Buongiorno, τον Μάρτιο του 2026

Η οικογένεια είναι το Α και το Ω για τη Βάσω Λασκαράκη, όπως και για τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο. Το αγαπημένο ζευγάρι απολαμβάνει τις διακοπές με τα παιδιά του, με την ηθοποιό να δημοσιεύει μια τρυφερή οικογενειακή τους φωτογραφία από τη Μήλο.

«Δεν είναι το μέρος που κάνει τις στιγμές ξεχωριστές. Είναι οι άνθρωποι που έχεις δίπλα σου. Κι όταν είναι όλοι εκεί, ακόμα και η πιο μικρή γωνιά του κόσμου χωράει όλη σου την ευτυχία», έγραψε στη λεζάντα της οικογενειακής φωτογραφίας η Βάσω Λασκαράκη.

Στο στιγμιότυπο, η ηθοποιός και ο γνωστός σεφ ποζάρουν με φόντο το ηλιοβασίλεμα, έχοντας στο πλευρό τους και τα τρία τους παιδιά: τον γιο του σεφ, Μιχάλη, που είναι περίπου 17 ετών, την κόρη της ηθοποιού, Εύα Τσιμιτσέλη, που είναι 12 ετών και τη μικρότερη της οικογένειας, την κόρη του σεφ που είναι περίπου 10 ετών.

Το instastory της Βάσως Λασκαράκη με την κόρη της

Όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν η Βάσω Λασκαράκη, τα παιδιά έχουν αναπτύξει εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ τους, περνάνε υπέροχα όταν είναι μαζί και απολαμβάνουν στο έπακρο τις κοινές τους αποδράσεις.

Για τη «διευρημένη» οικογένειά τους, η ηθοποιός είχε εξομολογηθεί πως στην αρχή δεν ήταν εύκολο. «Όταν υπάρχουν και από τις δυο πλευρές παιδιά, πρέπει όλα να γίνονται με πάρα πολλή σύνεση και με πάρα πολύ προγραμματισμό και φροντίδα και αγάπη. Και πρέπει να πορεύεσαι με πολύ προσεκτικά βήματα, όταν υπάρχουν παιδιά γενικότερα. Τώρα εμάς, που ήταν και τρία παιδιά και έπρεπε αυτά τα παιδιά να

γνωριστούν, έπρεπε να πορευτούμε με τον δικό τους ρυθμό. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή εμείς πήγαμε λίγο πιο πιο γρήγορα, ίσως

προχωρήσαμε το ένα βήμα μετά το άλλο -για τα δικά μου δεδομένα τουλάχιστον- αυτό μου έφερνε μία πίεση, ένα άγχος που κράτησε αρκετό καιρό», είχε πει στην εκπομπή Buongiorno, τον περασμένο Μάρτιο.

«Όμως είναι αυτό που λέω πάντα ότι όταν έχεις εσύ αγάπη και καλή διάθεση και αφήσεις και τα παιδιά το ένστικτό τους να τα οδηγήσει, μπορεί να σου αποκαλυφθεί ένας κόσμος που δεν τον περίμενες καν και δεν τον φανταζόσουν κιόλας. Οπότε όλα έρχονται στη ζωή με

πολλή αγάπη και με πολλή τρυφερότητα. Όταν κι εσύ, τα πράγματα τα αφήνεις να σε οδηγήσουν», είχε προσθέσει στην ίδια συνέντευξη.

«Είναι πολύ ωραίος, πολύ μαγικός αυτός ο κόσμος... το να δημιουργήσεις μια οικογένεια, που δεν μπορούσες να τη φανταστείς, ότι μπορεί να υπάρξει», είχε καταλήξει.

Το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον Απρίλιο του 2019 στην Κρήτη, γυρίζοντας σελίδα στην προσωπική του ζωή μετά από τους προηγούμενους γάμους τους.

Οι διακοπές συνεχίζονται για την οικογένεια στην Κρήτη, που είναι και η βάση του γνωστού σεφ. Η ηθοποιός δημοσίευσε επίσης ένα βίντεο και μια φωτογραφία της κόρης της από σκάφος στη νήσο Χρυσή που βρίσκεται στον νομό Λασιθίου.