Τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μήλο απολαμβάνει η Βάσω Λασκαράκη, έχοντας στο πλευρό της τα πιο αγαπημένα της πρόσωπα, τον σύζυγό της, Λευτέρη Σουλτάτο, και την κόρη της, Εύα.

Η γνωστή ηθοποιός μοιράζεται συχνά μέσα από τα social media εικόνες από την καθημερινότητά της στο κυκλαδίτικο νησί, δίνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους μια γεύση από τις στιγμές χαλάρωσης που ζει μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Ανάμεσα στις τελευταίες αναρτήσεις της, ξεχώρισε μια φωτογραφία της 12χρονης Εύας, η οποία ποζάρει με φόντο το εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα της Μήλου. Η κόρη της Βάσως Λασκαράκη έχει μεγαλώσει πολύ και εντυπωσιάζει με το ύψος της, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που σχολίασαν πόσο έχει αλλάξει και πόσο μοιάζει στη μητέρα της.

Η Βάσω Λασκαράκη δεν κρύβει ποτέ την αδυναμία που έχει στη μοναχοκόρη της. Σε συνεντεύξεις αλλά και μέσα από τις αναρτήσεις της έχει μιλήσει πολλές φορές για τον ξεχωριστό δεσμό που τις ενώνει, με τις δυο τους να περνούν πολύ χρόνο μαζί, τόσο στην καθημερινότητα όσο και στις αποδράσεις τους.

Οι οικογενειακές διακοπές στη Μήλο συνεχίζονται με φόντο τα γαλαζοπράσινα νερά και τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα, με τη Βάσω Λασκαράκη να απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.