Μια ανανεωμένη εκδοχή του εαυτού της αποκάλυψε η Αντιγόνη Κουλουκάκου μέσα από τα social media, εντυπωσιάζοντας τους διαδικτυακούς της φίλους με τη νέα αλλαγή στα μαλλιά της.

Η γνωστή ηθοποιός, που τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο κομψές παρουσίες της ελληνικής showbiz, αποφάσισε να κάνει ένα φρεσκάρισμα στην εμφάνισή της.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, η Αντιγόνη Κουλουκάκου δείχνει στους διαδικτυακούς της φίλους τη διαδικασία της μεταμόρφωσης.

Αρχικά εμφανίζεται με πιο μακριά μαλλιά και εμφανή τη φυσική λευκή ρίζα, ενώ στη συνέχεια αποκαλύπτει το τελικό αποτέλεσμα.

Η ηθοποιός υιοθέτησε ένα κομψό καρέ, που χαρίζει κίνηση και φρεσκάδα στο πρόσωπό της, ενώ παράλληλα ανανέωσε και το χρώμα των μαλλιών της, καλύπτοντας τη λευκή ρίζα και επιλέγοντας μια φυσική καστανή απόχρωση.

Το νέο hair look αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά της και κινείται σε minimal αισθητική, πιστή στο διαχρονικό στιλ που την χαρακτηρίζει.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι διαδικτυακοί της φίλοι έσπευσαν να σχολιάσουν θετικά την αλλαγή, με πολλούς να σημειώνουν ότι η ανανέωση της ταιριάζει απόλυτα.