Μία ανάσα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις πήρε η Αντιγόνη Κουλουκάκου και πήγε στη θάλασσα με τον μονάκριβο γιο της. Η ηθοποιός η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή από τη σειρά “Γη της Ελιάς” χαλάρωσε στην ξαπλώστρα μαζί με τον γιο της Άγγελο, ο οποίος είναι πλέον δύο ετών.

Η Αντιγόνη έπαιξε με το μονάκριβο παιδί της, έκαναν βουτιές αλλά και φούσκες. Μάνα και γιος απόλαυσαν την ηλιόλουστη μέρα με την ηθοποιό να νιώθω χαλαρή και ευτυχισμένη.



Η ίδια άλλωστε έχει αδυναμία στον μονάκριβό της και θέλει να περνάνε χρόνο μαζί. Η ίδια μάλιστα, σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε δηλώσει πως η μητρότητα είναι και δύσκολη.

"Ακόμα κι εγώ που θεωρώ ότι είμαι αρκετά οργανωμένη και προγραμματισμένη έχω συνειδητοποιήσει ότι κάθε μέρα είναι μια καινούρια μέρα και τη ζω με το παιδί μου όπως έρχεται, δείχνοντας τεράστια κατανόηση στον εαυτό μου και μη βάζοντας πολύ ψηλά τον πήχη σε αυτό το κομμάτι.

Είμαι όμως και παράτολμη και ακολουθώ το ένστικτό μου για να δοκιμάζω πράγματα με το παιδί μου. Ο γιος μου ξεκίνησε 5 μηνών να τρώει μόνος του. Θέλω να είναι ανεξάρτητος από μικρός. Βέβαια, αυτό αποτελεί τεράστια προσπάθεια από πλευράς μου, αλλά είναι απίστευτη η ικανοποίηση που νιώθω όταν βλέπω ότι τα καταφέρνει μόνος του" είχε αναφέρει η ηθοποιός στο στο περιοδικό Grace.



