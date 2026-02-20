Αντιγόνη Κουλουκάκου: Η άβαφη ρίζα στα μαλλιά και το μήνυμά της

«Αγαπώ αυτό που βλέπω καθημερινά στο καθρέφτη μου» εξομολογείται

Δείτε πρόσφατη συνέντευξη της Αντιγόνης Κουλουκάκου στο Star.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αντιγόνη Κουλουκάκου ανήρτησε selfies με άβαφη ρίζα και γκρίζα μαλλιά, προτρέποντας τους άλλους να είναι ο εαυτός τους.
  • Δηλώνει ότι αγαπά τον εαυτό της και τα μαλλιά της, ανεξαρτήτως κοινωνικών προτύπων.
  • Τα γκρίζα μαλλιά στις γυναίκες θεωρούνταν ταμπού, σε αντίθεση με τους άνδρες όπου το γκρι θεωρείται γοητευτικό.
  • Πολλές celebrities, όπως η Andie MacDowell και η Sarah Jessica Parker, επιλέγουν να αφήσουν τα γκρίζα τους μαλλιά φυσικά.
  • Το 2026 δείχνει μια μετατόπιση στην αντίληψη για τα γκρίζα μαλλιά των γυναικών.

Μία νέα ανάρτηση έκανε η Αντιγόνη Κουλουκάκου και έστειλε το μήνυμά της. Συγκεκριμένα, το πρώην μοντέλο ανήρτησε μία σειρά από selfies αποκαλύπτοντας τα γκρίζα μαλλιά της κα την άβαφη ρίζα της λέγοντας: «Να είστε ο εαυτός σας, όχι γιατί όλοι άλλοι είναι πιασμένοι. Χωρίς κανένα γιατί. Απλώς να είστε, να υπάρχετε συνειδητά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, να τον στηρίζετε, να τον φροντίζετε, να τον εμψυχώνετε, να τον εμπιστεύεστε, να τον εκτιμάτε, να τον σέβεστε, να ζείτε. Για όλα αυτά τα ΝΑ και για αλλά τόσα που κάνετε για εσάς. Αγαπώ τα μαλλιά μου, αφορμή ήταν ο ρόλος αλλά αγαπώ αυτό που βλέπω καθημερινά στο καθρέφτη μου κ για εμένα αυτό είναι αρκετό». 

Δες την ανάρτηση της Αντιγόνης Κουλουκάκου:

Τα γκρίζα μαλλιά στις γυναίκες για δεκαετίες θεωρούνταν «ταμπού», κυρίως λόγω κοινωνικών προτύπων που συνέδεαν τη γυναικεία αξία με τη νιότη. Σε αντίθεση με τους άνδρες, όπου το γκρι βαφτίστηκε «γοητευτικό», στις γυναίκες τα λευκά μαλλιά ταυτίστηκαν με την παραίτηση, τη φθορά και την «έλλειψη φροντίδας».

Το 2026 βλέπουμε μια σαφή μετατόπιση, καθώς πολλές celebrities επιλέγουν συνειδητά να αφήσουν τα γκρίζα τους μαλλιά φυσικά. Η Andie MacDowell έχει γίνει σύμβολο του “silver confidence”, εμφανιζόμενη σε red carpets με φυσικά γκρίζα σγουρά μαλλιά. Η Sarah Jessica Parker έχει δηλώσει ότι δεν την ενοχλεί να φαίνονται οι λευκές τρίχες της, ενώ η Helen Mirren εδώ και χρόνια αγκαλιάζει το φυσικό της χρώμα. Η Jamie Lee Curtis έχει μιλήσει ανοιχτά κατά της εμμονής με τις βαφές και τις αισθητικές παρεμβάσεις.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΟΥΛΟΥΚΑΚΟΥ
