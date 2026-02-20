Alfa Romeo Junior Ibrida: Τώρα με έκπτωση 2000 ευρώ

Μεγάλο «όπλο» η εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών

Πρώτη Δημοσίευση: 20.02.26, 11:39
Alfa Romeo Junior Ibrida: Τώρα με έκπτωση 2000 ευρώ
Στο πλαίσιο μιας νέας προωθητικής ενέργειας που ισχύει για συγκεκριμένο απόθεμα ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων, η Alfa Romeo Junior Ibrida διατίθεται με όφελος €2.000, 8ετή (ή 120.000 km) εγγύηση για τα μηχανικά μέρη και ίσης διάρκειας οδική βοήθεια.Η κάλυψη συμπεριλαμβάνει την μπαταρία 48V του υβριδικού συστήματος, ενώ καθότι ακολουθεί το αυτοκίνητο και όχι τον κάτοχο είναι μεταβιβάσιμη, αποτελώντας ένα εν δυνάμει ισχυρό μεταπωλητικό όπλο.

Ο εξοπλισμός είναι παραπάνω από πλούσιος σε επίπεδο ασφάλειας, άνεσης και ψηφιακής τεχνολογίας, διαμορφώνοντας ένα  B-SUV που συνδυάζει το απαράμιλλο Μιλανέζικο στιλ και το πιο σπορ κράτημα στην κατηγορία. Με λίγα λόγια η Junior συναρπάζει εκείνον που απολαμβάνει την οδήγηση, παραμένοντας παράλληλα εξαιρετικά ευκολοδήγητη. Έχει ιδανικές διαστάσεις για την πόλη και την αξεπέραστη άνεση που εξασφαλίζει το αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων 6 σχέσεων που είναι τεχνολογίας διπλού συμπλέκτη.

Στην έκδοση Ibrida, στο κιβώτιο υπάρχει ενσωματωμένος και ένας ηλεκτρικός κινητήρας με ισχύ 21 kW, ο οποίος είτε συνδράμει το θερμικό είτε κινεί αμιγώς ηλεκτρικά το αυτοκίνητο σε χαμηλές απαιτήσεις φορτίου, ελαχιστοποιώντας την κατανάλωση βενζίνης. Υλοποιώντας ουσιαστική οικονομία καυσίμου και εξασφαλίζοντας απόλυτα ομαλή παροχή της ισχύος, το σύστημα κίνησης της Junior Ibrida αποδίδει μέγιστη συνδυαστική ισχύ 145 HP, τιμή επαρκή για σπορ επιδόσεις που αποτυπώνονται σε επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 8,9” και τελική ταχύτητα 206 km/h.

ALFA ROMEO
ALFA ROMEO JUNIOR IBRIDA
ΕΚΠΤΩΣΗ
