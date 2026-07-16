Καιρός: «Κορυφώνεται» η ζέστη - Πού θα χτυπήσουν 40άρια

Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ο καιρός με τη μετεωρολόγο Ματίνα Μπέρου (16/7/2026)

Ανεβαίνει ο υδράργυρος και έρχεται ισχυρό κύμα ζέστης τις επόμενες μέρες. Πού θα «χτυπήσουν» τα 40άρια, εξήγησε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star η μετεωρολόγος Ματίνα Μπέρου.

Δε θα μπορούσαν να λείπουν από το ελληνικό καλοκαίρι, αν και άργησαν φέτος! Μετά τη μικρή ανάσα δροσιάς αύριο, η θερμοκρασία θα πάρει ξανά την ανηφόρα, με τη ζέστη να κορυφώνεται την Κυριακή και τη Δευτέρα.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στο Κιλκίς, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα, τη Λάρισα, την Άρτα, τη Λαμία, την Άμφισσα, το Αγρίνιο, τη Ναύπακτο και το Άργος, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 39 βαθμούς, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να αγγίξει τους 40°C.

Καιρός: Η θερμοκρασία στην Αθήνα

Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα είναι πιο συγκρατημένη, αφού δε θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τους 36. Από την Τετάρτη, η θερμοκρασία θα αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για ένα πιο δροσερό και κατά διαστήματα άστατο σκηνικό.

Την Παρασκευή αναμένεται να ενισχυθεί το μελτέμι στο Αιγαίο όπου τοπικά θα φτάνει τα 7 μποφόρ. Έτσι, ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασίων και ισχυρών βοριάδων, καθιστά πολύ υψηλό τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών.

Στο επίπεδο κινδύνου 4 θα βρίσκονται το Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία, καθώς και η Αττική, η Εύβοια, η Κορινθία και η Κρήτη, σύμφωνα με το χάρτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς της Πολιτικής Προστασίας.

Από το Σάββατο, αναμένεται εξασθένιση των ανέμων στα 3 με 6 μποφόρ.