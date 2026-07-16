Φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια - Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα

Στη μάχη 5 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.07.26 , 15:25 Μπάγια Αντωνοπούλου: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τον νεογέννητο γιο της
16.07.26 , 15:09 Λένα Δροσάκη: Γιόρτασε με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη τα γενέθλιά του
16.07.26 , 14:53 Φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια - Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα
16.07.26 , 14:36 Σπουδαίες επιδόσεις στο Διεθνές Μίτινγκ Ρίψεων «Κώστας Σπανίδης»
16.07.26 , 14:30 Βασίλης Μπισμπίκης: Πώς περνάει στο backstage της νέας του σειράς;
16.07.26 , 14:25 Έρχονται αλλαγές για το επίδομα των 300 ευρώ
16.07.26 , 14:16 Κομισιόν: Ενίσχυση 41 εκατ. ευρώ σε ελληνικές γεωργικές επιχειρήσεις
16.07.26 , 14:01 Σία Κοσιώνη: Κι επίσημα στον ΑΝΤ1 η δημοσιογράφος - Η ανακοίνωση
16.07.26 , 14:00 Θες να ζήσεις περισσότερο; Βάλε το οδοντικό νήμα στην καθημερινότητα σου
16.07.26 , 13:56 GNTM 4 Ζενεβιέβ: «Τα έκανες όλα λάθος στο casting»
16.07.26 , 13:40 «Φυλλορροεί» ο ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τσαπανίδου, Βέττα, Μπάρκας
16.07.26 , 13:08 ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι κατηγορίες για Σκρέκα, Παπακώστα, Μπουκώρο και Σενετάκη
16.07.26 , 12:51 Θέμης Σοφός: Tα σπάνια στιγμιότυπα με τη μητέρα του & τις αδελφές του
16.07.26 , 12:41 Νίκος Δένδιας: Tιμήθηκε με το ανώτατο μετάλλιο της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας
16.07.26 , 12:37 Η Μαρία Κίτσου για την εμφάνισή της: «Με πείραζε που είχα πάρει κιλά»
Αρνιακός: «Το κανάλι που ήμουν, δεν έχει πολυτέλεια του χρόνου στον καιρό»
Καιρός: Έρχεται ο καύσωνας της Ιταλίας - Ποιες περιοχές θα «ψηθούν»
Φωτιά σε δασική έκταση στα Βίλια - Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα
Καιρός: Έρχεται καύσωνας με 41°C - Πού θα χτυπήσει «κόκκινο» ο υδράργυρος
Συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου: Ανατροπή με την πληρωμή
Μάρω Κοντού: Το τελευταίο μήνυμα που έστειλε μία μέρα πριν πεθάνει
Θάνατος Λορέντζο: «Ήσουν ο καλύτερος οικογενειάρχης & ο πιο σωστός μπαμπάς»
Δέσποινα Βανδή: To απόλυτο pyjama chic look για shopping στην Αθήνα
Θέμης Σοφός: Tα σπάνια στιγμιότυπα με τη μητέρα του & τις αδελφές του
Λορέντζο Καριέρε: Πέθανε ο γιος της Ματούλας που έγινε γνωστός από το «Bar»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Φωτιά στα Βίλια: Καίει δασική έκταση στην Αγία Παρασκευή / EΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή στα Βίλια του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.

Προφυλακίστηκε ο 74χρονος που έβαλε φωτιά στο Σισμανόγλειο με τσιγάρο

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν 85 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ. 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΒΙΛΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άργος: Θρήνος Στην Κηδεία Του 20χρονου Θοδωρή
Ελλαδα
Άργος: Θρήνος στην κηδεία του 20χρονου που δολοφονήθηκε από αστυνομικούς
εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βάγια Νέστορα
Ρόδος
Ελλαδα
Ρόδος: Μαγευτικές καλοκαιρινές διακοπές στο νησί των ιπποτών
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίωξη Σε Βουλευτές Από Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Ελλαδα
ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίωξη σε 4 εν ενεργεία βουλευτές από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πανελλήνιες - Μηχανογραφικό
Ελλαδα
Μηχανογραφικό 2026: Λήγει απόψε η προθεσμία - Πότε ανακοινώνονται οι βάσεις
Χαλκιδική: Ξεκληρίστηκε Οικογένεια Σε Τροχαίο Δυστύχημα
Ελλαδα
Χαλκιδική: Πατέρας, μητέρα και μωρό νεκροί σε φρικτό τροχαίο δυστύχημα
Συναγερμός Για Την Εξαφάνιση Της 22χρονης Αντιγόνης
Ελλαδα
Αίσιο τέλος για την 22χρονη που εξαφανίστηκε στην περιοχή των Ελληνορώσων
Θανατηφόρο Τροχαίο Στη Λέσβο Με Δύο γυναίκες Νεκρές
Ελλαδα
Θανατηφόρο τροχαίο στη Λέσβο με θύματα δύο γυναίκες
Κως: Νεκρή Ανήλικη Μετά Από Ανατροπή Τζετ Σκι Στο Μπόντρουμ
Ελλαδα
Κως: Νεκρή ανήλικη μετά από ανατροπή τζετ σκι κοντά στο Μπόντρουμ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top