Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή στα Βίλια του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεσή της.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης επιχειρούν 85 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή Βιλίων του δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας Αττικής. Επιχειρούν 85 #πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 33 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 16, 2026