Η τραγική είδηση του θανάτου του Λορέντζο Καριέρε, σε ηλικία μόλις 51 ετών, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία. Μόνο οι δικοί του άνθρωποι γνώριζαν για τη σοβαρή ασθένεια που αντιμετώπιζε. Άλλωστε, ο ίδιος και η σύζυγός του, Έλενα Κατραβά, είχαν απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και πολλά χρόνια.

Ο κουμπάρος του, ο δημοσιογράφος, Γιάννης Κουτράκης, τον αποχαιρέτησε με μια πολύ συγκινητική ανάρτηση, περιγράφοντας την Έλενα Κατραβά ως «βράχο των βράχων». «Ήσουν ο καλύτερος οικογενειάρχης και ο πιο τρυφερός και σωστός μπαμπάς που είχα γνωρίσει», έγραψε για τον Λορέντζο.

«Αγαπημένε μου Λορέντζο ,

Μόλις γύρισα σπίτι μετά από μία γ@@@ μέρα. Μαζευτήκαμε σπίτι σας λίγοι καλοί φίλοι μετά το νοσοκομείο και μιλούσαμε για σένα. Σίγουρα από κάποια γωνιά θα μας τα έχωνες γιατί θα ήθελες να δεις την Αργεντινή να συντρίβει την Αγγλία , όπως και έγινε 😉. Κουμπάρε ήσουν ένας πολύ όμορφος άνθρωπος και εξωτερικά και εσωτερικά. Κατάφερες τις φουρτούνες της ζωής σου να τις τιθασεύσεις και να ημερέψεις τους δαίμονές που σε κυκλώνανε από την κούνια σου. Κατάφερες να βρεις τη γυναίκα της ζωής σου, την αγαπημένη σου Έλενα, και μαζί να κάνετε μια όμορφη και δεμένη οικογένεια, αυτό δηλαδή που μόνο εσύ ήξερες πόσο πολύ είχες στερηθεί και πόσο πολύ αποζητούσες. Φέρατε στον κόσμο δύο υπέροχα παιδιά που σας λατρεύουν και τα μεγαλώσατε με όλη σας την αγάπη και την τρυφερότητα.

Η ζωή σου ήταν σαν μυθιστόρημα και όσες φορές μιλούσες για τα παλιά σκεφτόμουνα πόσο ενδιαφέρον θα είχε να έγραφες ένα βιβλίο. Είχαμε πει να το κάναμε παρέα κάποια στιγμή. Εσένα όμως δε σε ενδιαφέρανε όλα αυτά. Ήθελες να προχωρήσεις μπροστά και να τα αφήσεις πίσω σου , παρόλο που κάποιες φορές σε τραβάγανε προς τα πίσω. Εσύ είχες μυαλό και καρδιά μόνο για την Έλενα, τον Αλεσάντρο και το Ρομπέρτο.

Όσο για την Έλενα Λορέντζο μου, βράχος των βράχων αγόρι μου. Βράχος των βράχων. Πάντα δίπλα σου ανάλαφρη σαν αερικό, διακριτική και δυνατή, χωρίς ανάσα, χωρίς παράπονο. Μόνο σήμερα το πρωί που μου’πε εκείνο το «άλλα σχέδια είχαμε» και έγινα χίλια κομμάτια. Και χθες που της έγραψα αν χρειάζεται κάτι και μου απάντησε : ένα θαύμα…

Να ξέρεις κουμπάρε μου πως το θαύμα πάντως εσύ το έκανες. Ήσουν ο καλύτερος οικογενειάρχης και ο πιο τρυφερός και σωστός μπαμπάς που είχα γνωρίσει. Το Θαύμα σου Λορεντζάκο μου είναι οι δύο υπέροχοι γιοί σου

Εκεί φίλε σκόραρες», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιάννης Κουτράκης.

Φίλοι για πάντα: O αποχαιρετισμός στον Λόρυ

Ο Λορέντζο Καριέρε, γιος της θρυλικής περσόνας του '60 και του '70, Ματούλας, είχε γίνει γνωστός μέσα από το reality «Τhe Bar». Mετά το τέλος του παιχνιδιού, το 2002, δημιούργησε μαζί με τα αδέλφια Νίκο και Γιώργο Ελευθέρα, το pop rock group «Φίλοι για πάντα».

«Lory καλό ταξίδι εκεί ψηλά... τι όμορφες στιγμές περάσαμε αναλλοίωτες στον χρόνο, απίστευτες...Θα σε αγαπάμε ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ», έγραψαν τα δύο αδέλφια.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του γκρουπ ήταν το ομώνυμο τραγούδι «Φίλοι για πάντα». Αυτό όμως που τους καθιέρωσε ως συγκρότημα και γνώρισε τεράστια επιτυχία ήταν το «Ταινία φαντασίας», σε μουσική Χρήστου Δάντη και στίχους Βαγγέλη Κωνσταντινίδη.

«Έχω μείνει άναυδος. Καλό ταξίδι Λορέντζο, συλλυπητήρια στην οικογένεια», έγραψε ο Χρήστος Δάντης στο instagram.

Λορέντζο Καριέρε: O γάμος με την Έλενα Κατραβά και οι δύο γιοι τους

Ο Λορέντζο Καριέρε είχε παντρευτεί την Έλενα Κατραβά και μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τον 16χρονο Αλεσάντρο και τον 14χρονο Ρομπέρτο. Ο μικρότερος γιος του ζευγαριού έφερε το όνομα του παππού του, Ρομπέρτο Καριέρε.

Μία από τις σπάνιες φορές που ο φωτογραφικός φακός είχε απαθανατίσει τον Λορέντζο Καριέρε με την Έλενα Κατραβά και τον έναν τους γιο, τον Απρίλιο του 2020/ NDP

Είχε ιταλική καταγωγή από την πλευρά του πατέρα του, τον επιχειρηματία Ρομπέρτο Καριέρε.

Λορέντζο Καριέρε: Η σχέση με τη μητέρα του, Ματούλα

Οι σχέσεις του Λορέντζο Καριέρε με τη μητέρα του είχαν κατά καιρούς περάσει περιόδους έντασης και αποξένωσης, θέμα που είχε απασχολήσει τα μέσα ενημέρωσης.

Η Ματούλα πέθανε το 2023. Στην αποτέφρωσή της ήταν μόνο ο γιος της και η σύζυγός του.. Δύο χρόνια νωρίτερα, το 2021, η Ματούλα σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση είχε μιλήσει για τον θάνατο της μητέρας της, τα δύσκολα παιδικά χρόνια με τον πατέρα της και τις σχέσεις με τον γιο της.

«Δεν έχω καμία επαφή με τον γιο μου. Πήρα πέρυσι τέτοια μέρα για τη γιορτή του, σαν σήμερα που τον έφερα στον κόσμο και φέτος δε μου απαντούσαν. Δικαίωμα τους. Εγώ δεν έκανα ένα παιδί για να με γηροκομήσει... ούτε να με ταΐσει ούτε να με προσέξει ούτε για τα γεράματά μου. Αυτά είναι δικά μου. Εύχομαι να είναι πάντα καλά τα παιδιά του, τα εγγόνια μου. Ούτε αυτά τα έχω δει. Και να έχει την υγεία του το παιδί μου», είχε πει τότε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».