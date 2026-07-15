Μάρω Κοντού: Έφυγε από τη ζωή η σπουδαία «Κυρία» του ελληνικού σινεμά, σε ηλικία 92 ετών/ Bίντεο ΕΡΤ

Την τελευταία της πνοή άφησε τα ξημερώματα της Τετάρτης 15 Ιουλίου η Μάρω Κοντού, σε ηλικία 92 ετών.

Η εμβληματική ηθοποιός, που σφράγισε με την παρουσία της τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου και του θεάτρου, νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας».

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στον καλλιτεχνικό και πολιτικό κόσμο. Από τις πρώτες κιόλας ώρες, πλήθος συναδέλφων, φίλων και θαυμαστών προχώρησαν σε δημόσιες συλλυπητήριες δηλώσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εστιάζοντας τόσο στην πολυετή καλλιτεχνική της πορεία όσο και στην προσωπικότητά της εκτός σκηνής.

Η κατάσταση της υγείας της είχε παρουσιάσει σοβαρή επιδείνωση το τελευταίο διάστημα. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε ένας πρόσφατος τραυματισμός που υπέστη μετά από ατύχημα μέσα στο σπίτι της, γεγονός που επιβάρυνε περαιτέρω τον οργανισμό της και κατέστησε απαραίτητη τη νοσηλεία της.

Πότε θα γίνει η κηδεία της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Δέσποινας Γεωργιάδου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA, η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στις 11:00 το πρωί, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα συγκεντρωθούν για το τελευταίο «αντίο».

Μάρω Κοντού: Την Παρασκευή 17 Ιουλίου η κηδεία της / NDP

Η συγκινητική τελευταία επιθυμία

Παράλληλα, δημοσιοποιήθηκε και η ιδιαίτερη τελευταία επιθυμία που είχε εκφράσει η ίδια στον στενό της φίλο, Νικήτα Κακλαμάνη. Όπως έγινε γνωστό, η ηθοποιός είχε ζητήσει από την αγαπημένη της παρέα, όταν θα βρεθούν ξανά για φαγητό ή για μπιρίμπα, να μην την ξεχάσουν, αλλά να τοποθετήσουν μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι. Μια επιλογή που αποτύπωνε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τη ζωή και τις ανθρώπινες σχέσεις μέχρι το τέλος.