Σταματίνα Τσιμτσιλή: Με τις φίλες της στην Πάρο

Η παρουσιάστρια απολαμβάνει το καλοκαίρι στο νησί των Κυκλάδων

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Tι είχε πει η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τη συνάντηση της με τη Σία Κοσιώνη

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Τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάρο συνεχίζει η Σταματίνα Τσιμτσιλή μαζί με τον σύζυγό της Θέμη Σοφό, με τα τρία της παιδιά, Νάγια, Μαίρη, Ιωάννη- Εφραίμ και με τις φίλες της.Η παρουσιάστρια απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα γεμίζοντας “μπαταρίες” για την επόμενη σεζόν.

Σε καλοκαιρινό mood η Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι διακοπές της στην Πάρο

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Με τις φίλες της στην Πάρο

Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες από τις όμορφες στιγμές που περνά και μάλιστα σε μία από αυτές είναι όλες οι φίλες μαζεμένες για το Mundial το οποίο διεξάγεται από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Με τις φίλες της στην Πάρο

Ανάμεσα στις φίλες που έδωσαν το παρών ήταν η σύζυγος του Αντώνη Σρόιτερ, Ιωάννα και η φωτογράφος Έλενα Νικολαϊδου. Η Σταματίνα με τα παιδιά της ξεκινούν τη μέρα τους με θάλασσα, ηλιοθεραπεία και μπάνιο και το βράδυ κάνουν βόλτα στα σοκάκια που  αποτελούν έναν κυκλαδίτικο λαβύρινθο με ασβεστωμένα καλντερίδια.

 

 

Η παρουσιάστρια πριν από λίγες μέρες είχε δημοσιεύσει και φωτογραφίες με τα παιδιά της ενώ παράλληλα ευχήθηκε στους διαδικτυακούς της φίλους να είναι πάντα με ανθρώπους που αγαπάνε.

 

 

Η παρουσιάστρια φωτογράφισε και τον σύζυγό της Θέμη Σοφό με φώντο το ηλιοβασίλεμα.

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ΠΑΡΟΣ
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