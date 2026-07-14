Ένα χιουμοριστικό βίντεο πόσταρε Γρηγόρης Αρναούτογλου στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram το βράδυ της Δευτέρας.

Ο δημοφιλής παρουσιαστής με τη γνωστή αίσθηση του χιούμορ που τον διακατέχει, πόσταρε ένα βίντεο από τις διακοπές του, με φόντο έναν τοίχο γεμάτο... ματάκια!

Εμπνεύστηκε λοιπόν από το σκηνικό και πόσταρε ένα βίντεο, στο οποίο παριστάνει τον ματιαγμένο, λέγοντας: «Έχω μάτι, έχω μάτια, κάποιος με μάτιασε», στην πορεία το κάδρο ανοίγει και φαίνονται πίσω τα δεκάδες ματάκια που ήταν καρφωμένα στον τοίχο.

Στη λεζάντα ο παρουσιαστής έγραψε: «Προσοχή στο μάτι παιδιά… κακό πράγμα το μάτι παιδιά…».

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συνεχίζει την πολύ επιτυχημένη και σταθερή πορεία του στον ΑΝΤ1, έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία του στο κανάλι του Αμαρουσίου με συμβόλαιο που έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Ο έμπειρος παρουσιαστής παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά του σταθμού, αναλαμβάνοντας για ακόμη μία σεζόν πολλαπλά projects που καλύπτουν διαφορετικές ζώνες του προγράμματος.

Το The 2Night Show, ολοκλήρωσε πανηγυρικά τη 10η σεζόν του στο τέλος Ιουνίου, καταγράφοντας εξαιρετικά ποσοστά τηλεθέασης και κερδίζοντας την πρωτιά στη ζώνη προβολής του. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου αποχαιρέτησε το κοινό για το καλοκαίρι κάνοντας έναν συγκινητικό απολογισμό για τη συμπλήρωση μιας δεκαετίας εκπομπών, ενώ το ραντεβού με τους τηλεθεατές ανανεώθηκε επίσημα για το φθινόπωρο, οπότε και η εκπομπή θα ξεκινήσει την 11η σεζόν της.

Παράλληλα, ο παρουσιαστής διατηρεί την παρουσία του στην απογευματινή ζώνη με το απόλυτα επιτυχημένο τηλεπαιχνίδι γνώσεων Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος;, το οποίο συνεχίζει σταθερά να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού. Στο πρόγραμμά του παραμένει ενεργό και το ταξιδιωτικό project The Roadshow, ένα οδοιπορικό στην ελληνική επαρχία που επιτρέπει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου να ξεδιπλώνει τον αυθορμητισμό του μέσα από τις συναντήσεις του με καθημερινούς ανθρώπους.