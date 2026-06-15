Τηλεφωνική παρέμβαση στον αέρα του Πρωινού του ΑΝΤ1 έκανε το πρωί της Δευτέρας 15 Ιουνίου ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, με αφορμή τη συζήτηση που είχε ανοίξει ο Γιώργος Λιάγκας για τη σχέση ενημέρωσης και ψυχαγωγίας στην τηλεόραση.

Ο παρουσιαστής του The 2Night Show απάντησε στις τοποθετήσεις που έγιναν στην εκπομπή και ξεκαθάρισε τι εννοούσε στις δηλώσεις του για το YFSF και το τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Η αφορμή δόθηκε από τις δηλώσεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου σχετικά με το «συστατικό» της επιτυχίας του Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1. «Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από ψυχαγωγία και δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν πάρα πολλοί. Θα με βρίσκουν απέναντι κάποιοι που δε μπορούν να καταλάβουν ότι δέχομαι την ενημέρωση στο επίπεδο που πρέπει να υπάρχει, υπάρχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που την κάνουν πάρα πολύ καλά, δε μου αρέσει ο αχταρμάς, και όπως ακριβώς θέλω να υπάρχει η ενημέρωση θέλει να δει, άλλο ένα 50% χρειάζομαι ψυχαγωγία. Αυτή τη στιγμή ψυχαγωγία δεν υπάρχει. Θεωρώ ότι είναι 80% ενημέρωση και 20% ψυχαγωγία και το θεωρώ άδικο», δήλωσε ο παρουσιάστής.

Η απάντηση του Γιώργου Λιάγκα

Ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε δημόσια τη δήλωση αυτή και έδωσε τη δική του ανάγνωση για το τηλεοπτικό τοπίο. Μεταξύ άλλων ανέφερε «Θεωρώ ότι μέσα στο μυαλό του είτε ο ίδιος το έχει κάπως λάθος, είτε του το έχουν πει έτσι να είναι λάθος. Από πού είδε ότι στην ελληνική τηλεόραση υπάρχει 80% ενημέρωση και 20% ψυχαγωγία; Να το κοιτάξει πραγματικά. Υπάρχει 90% –αν όχι 90%, σίγουρα 75-80%– ψυχαγωγία, και 20% ενημέρωση. Και είναι απλά τα πράγματα. Αν δεν υπήρχε η οδηγία από το ΕΣΡ ότι, για να έχεις πανελλαδική άδεια πρέπει να έχεις συγκεκριμένης διάρκειας ενημερωτικές εκπομπές, τα κανάλια θα επέλεγαν να έχουν μόνο ψυχαγωγία, γιατί μόνο η ψυχαγωγία φέρνει λεφτά. Καμία ειδησεογραφική εκπομπή δεν έχει φέρει λεφτά ποτέ! Μικρά λεφτά μπορείς να φέρεις από διαφημίσεις, αλλά ποτέ… το πρόγραμμα που βάζουν τα κανάλια μέσα θεωρητικά, είναι το δελτίο ειδήσεων. Για να έχεις ένα αξιόμαχο δελτίο ειδήσεων, πληρώνεις ανθρώπους κ.λπ., για να κάνεις μία ώρα πρόγραμμα χωρίς διαφημίσεις. Ψυχαγωγία, για να το λύσουμε, σημαίνει: κάνω σίριαλ, είναι ψυχαγωγία. Κάνω παιχνίδια, είναι ψυχαγωγία. Κάνω shows, ψυχαγωγία. Κάνω συνεντεύξεις, ψυχαγωγία. Ή κάνω ταξιδιωτικά, όλα αυτά είναι ψυχαγωγία! Το 80% του προγράμματος στις τηλεοράσεις είναι ψυχαγωγία. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι το 80% ενημέρωση. Επίσης, διαφωνώ στο ότι πάει καλά ό,τι έχει χαρά. Τα τελευταία χρόνια, τα σίριαλ που έχουν σκίσει είναι δραματικά. Έχει σκίσει ο «Σασμός», έχουν σκίσει οι «Άγριες Μέλισσες», είναι σίριαλ που είναι δραματικά ή με ίντριγκα. Τα κανάλια ψάχνουν να βρουν μια κωμωδία που θα γίνει «του Κουτρούλη το πανηγύρι» και θα σκίσει. Μακάρι να βρουν, εγώ της κωμωδίας είμαι! Αλλά δεν έχουν βρει. Ο Γρηγόρης έχει ένα θέμα, νομίζω –μπορεί να κάνω και λάθος αλλά αυτό ερμηνεύω– με τις ζωντανές εκπομπές. Εκεί λοιπόν, οι εκπομπές έχουν προσαρμοστεί στο να παίζουν 20% ενημέρωση – 80% ψυχαγωγία. Αν όμως π.χ. βρεθεί μια μάνα να πνίξει τα τρία της παιδιά, προφανώς το 20-80 θα γίνει τούμπα και θα παίξει 80% ενημέρωση, γιατί αυτό συζητάει ο κόσμος! Τα πολύ μεγάλα θέματα μοιραία κερδίζουν χρόνο σε βάρος της ανούσιας ψυχαγωγίας».

Η τηλεφωνική παρέμβαση του Γρηγόρη Αρναούτογλου

Λίγο αργότερα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου βγήκε ζωντανά στον αέρα κι είπε πως θέλησε να εξηγήσει τι ακριβώς εννοούσε. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκαν η ψυχαγωγία στην τηλεόραση, οι ζωντανές εκπομπές και η χρήση βιντεοκαστ και podcast από τα τηλεοπτικά προγράμματα.

Ο παρουσιαστής τόνισε ότι τα δύο πιο επιτυχημένα προγράμματα της φετινής σεζόν είναι το YFSF και η κωμική σειρά Το Σόι σου και υποστήριξε ότι τα προγράμματα αυτά βασίζονται στη χαρά. Είπε επίσης ότι από το πρωί μέχρι το απόγευμα βλέπει κυρίως σοβαρά θέματα και πολύ λίγη ψυχαγωγία, γι’ αυτό και, όπως σημείωσε, θα ήθελε ένα πιο ισορροπημένο τηλεοπτικό τοπίο.

Η κόντρα για τη δήλωση και τη στάση του Λιάγκα

Ο Αρναούτογλου άσκησε κριτική στον Λιάγκα για το ότι δεν κάνει δηλώσεις σε άλλες εκπομπές και δεν βοηθά, όπως είπε, την τηλεόραση με αυτόν τον τρόπο. Αντίστοιχα, ο Λιάγκας απάντησε ότι η στάση του είναι επιλογή ζωής και πως ό,τι έχει να πει το λέει στην εκπομπή του.

Στη συζήτηση ο Αρναούτογλου ανέφερε επίσης ότι ο ίδιος δέχεται τηλεφωνήματα από τη δημοσιογραφική ομάδα του Πρωινού παρότι δεν έχει καθημερινή τηλεοπτική παρουσία, ενώ ο Λιάγκας υποστήριξε πως η δική του εκπομπή λειτουργεί με μεγάλο αριθμό ανθρώπων πίσω από τις κάμερες και πως οι ζωντανές συνεντεύξεις αποτελούν τηλεοπτική δουλειά με κόστος και οργάνωση.

Η αντιπαράθεση για τα vidcast και τα podcast

Ένα ακόμη σημείο της συζήτησης ήταν η αναπαραγωγή vidcast και podcast από τις τηλεοπτικές εκπομπές. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έθεσε το ερώτημα γιατί η τηλεόραση συνεχίζει να παίζει τέτοιο υλικό και γιατί δεν παράγει περισσότερο πρωτογενές περιεχόμενο. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε ότι η τηλεόραση έχει χάσει έδαφος και πως πολλές φορές αναγκαστικά στρέφεται σε τέτοιο υλικό, ιδιαίτερα όταν οι καλοί καλεσμένοι εμφανίζονται πρώτα στο διαδίκτυο.

Ο Αρναούτογλου επανέλαβε ότι δεν σκοπεύει να παίζει podcast στην εκπομπή του, ενώ σημείωσε ότι, σύμφωνα με τη δική του οπτική, δεν βοηθάται η τηλεόραση όταν το τηλεοπτικό περιεχόμενο αντικαθίσταται από έτοιμες διαδικτυακές συνεντεύξεις.

Προς το τέλος της τηλεφωνικής παρέμβασης, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ξεκαθάρισε ότι ο Γιώργος Λιάγκας έχει τη δική του άποψη και πως εκείνος μιλάει ως τηλεθεατής. Ο διάλογος έκλεισε σε πιο ήπιο τόνο, με ευχές για καλό καλοκαίρι και υγεία από τον παρουσιαστή του The 2Night Show προς όλους όσοι βρίσκονταν στον αέρα του Πρωινού.