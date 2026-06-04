Το τηλεοπτικό τοπίο εμφανίζεται ιδιαίτερα πλούσιο και γεμάτο ανατροπές αυτό το διάστημα, με τη δημοσιογράφο Ναταλία Ανδρικοπούλου να μεταφέρει στο Breakfast@Star και τον Πάνο Παπαδόπουλο, όλο το παρασκήνιο για το off-peak πρόγραμμα που μεταδίδεται πριν από τις ειδήσεις.

Σχετικά με την ολοκλήρωση της εκπομπής του Κώστα Τσουρού, η Ναταλία Ανδρικοπούλου αναφέρει ότι η εξέλιξη αυτή φάνηκε να λειτουργεί ως λύτρωση και ανακούφιση για τους συνεργάτες του. Παρά το γεγονός ότι είχαν στη διάθεσή τους σχεδόν ολόκληρη τη σεζόν για να προσπαθήσουν κι άκουσαν πολλά στην πορεία, η ίδια θεωρεί ότι χάθηκαν σημαντικές ευκαιρίες για την εκπομπή, η οποία τελικά δεν κατάφερε να αποδώσει τα αναμενόμενα. Όσον αφορά το τηλεοπτικό μέλλον του παρουσιαστή στον ΣΚΑΪ, η κατάσταση παραμένει ρευστή. Αν και έχει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο, ο σταθμός δε διαθέτει κενό χώρο στο καθημερινό του πρόγραμμα και θα μπορούσε να του προτείνει κάτι μόνο για το σαββατοκύριακο, χωρίς όμως αυτό να είναι βέβαιο. Έτσι, η δημοσιογράφος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μιας κοινής συναίνεση λύσης του συμβολαίου του ή της αποδέσμευσής του. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι έντονες φήμες που τον ήθελαν να μετακινείται στον ΑΝΤ1 δεν της προκύπτουν από το ρεπορτάζ, καθώς για την ώρα δεν φαίνεται να του έχει γίνει κάποια επίσημη πρόταση από τον συγκεκριμένο σταθμό.

Σε ό,τι αφορά το μέλλον της δικής της εκπομπής στο OPEN, η Ναταλία Ανδρικοπούλου δηλώνει πως δεν υπάρχουν ακόμα σαφείς πληροφορίες, καθώς δεν έχουν πραγματοποιηθεί προσωπικές συζητήσεις με το κανάλι, ούτε είναι γνωστό αν έχουν κάνει κάτι αντίστοιχο οι υπόλοιποι συνάδελφοί της. Πάντως, σημειώνει ότι ο Θανάσης Πάτρας έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις και διατηρεί άριστες σχέσεις με τον σταθμό, οπότε το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύντομα.

Παράλληλα, οι πληροφορίες της για την πρωινή και μεσημεριανή ζώνη του σαββατοκύριακου στον ΑΝΤ1 δείχνουν ότι ο σταθμός προσανατολίζεται προς την απενεργοποίησή τους. «Δυστυχώς οι πληροφορίες δείχνουν ότι μάλλον ο ΑΝΤ1 πάει σε απενεργοποίηση του προγράμματος του σαββατοκύριακου, είτε μεσημέρι είτε πρωί» είπε, τονίζοντας ότι αυτός ήταν κι ο λόγος που ώθησε την Κατερίνα Καραβάτου να συμφωνήσει με την ΕΡΤ, αν και η απόφαση του σταθμού δεν είναι ακόμα οριστική.

Τέλος, όσον αφορά τις εκπομπές του Γιώργου Λιάγκα και της Φαίης Σκορδά, η Ναταλία Ανδρικοπούλου υπογραμμίζει ότι αναμένονται πολλές αλλαγές: «Προφανώς θα υπάρχουν αλλαγές σε αυτές τις εκπομπές, αλλά ακόμα δεν έχουμε την πλήρη εικόνα ποιος θα φύγει και ποιος θα έρθει». Το σίγουρο είναι ότι τα πάνελ θα μικρύνουν, καθώς οι πολυμελείς ομάδες φαίνεται να τελειώνουν λόγω περιορισμών στους προϋπολογισμούς.

Γενικότερα, η δημοσιογράφος μεταφέρει ότι στους διαδρόμους του OPEN επικρατεί ασάφεια σχετικά με το ποιες ζώνες θα φιλοξενήσουν ψυχαγωγικά προγράμματα την επόμενη χρονιά, καθώς οι διεργασίες κι οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη κι αναμένεται σύντομα να υπάρξουν τελικές αποφάσεις.

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