Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τα instastories της με τα υγιεινά γεύματα που προτίμησε στην παραλία

Στιγμές απόλυτης οικογενειακής ευτυχίας βιώνει η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία έχει αφοσιωθεί πλήρως στην ανατροφή των δύο παιδιών της, καρπούς του έρωτά της με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο.

Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μερικά τρυφερά και άκρως καλοκαιρινά στιγμιότυπα με τα αγόρια της. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Life is better with my little croissants (Η ζωή είναι καλύτερη με τα μικρά μου κρουασάν».

Στην πρώτη φωτογραφία, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου απολαμβάνει τον ήλιο στην ξαπλώστρα της παραλίας, έχοντας απαθανατίσειτη στιγμή που φιλά τα πατουσάκια του μικρότερου γιου της, με τον φωτογραφικό της φακό.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Η τρυφερή ανάρτηση με τους γιους της/ instagram

Στη δεύτερη, ποζάρει χαμογελαστή σε μια έξοδο για καφέ, έχοντας στην αγκαλιά της και τους δύο γιους της. Μπροστά κάθεται ο μεγαλύτερος γιος της, ο Βλάσσης, που γεννήθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2023 και πλέον είναι 3,5 ετών. Έχει πάρει το όνομα του πεθερού της.

Μεταξύ του αδελφού του και της μαμάς του, κάθεται ο βενιαμίν της οικογένειας, ο Βασίλης, που γεννήθηκε στις 2 Ιουλίου 2024 και πριν από λίγες ημέρες γιόρτασε τα 2α γενέθλιά του. Το όνομά του προέρχεται από τον πατέρα της παρουσιάστριας και συμπίπτει με αυτό του συζύγου της, γι' αυτό και τον φωνάζουν Billy.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, αν και απέχει αυτό το διάστημα από τις τηλεοπτικές οθόνες, παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media, μοιραζόμενη συχνά με το κοινό της τις καθημερινές τους περιπέτειες σε παιδικές χαρές, παραλίες και βόλτες.

Πριν από δύο μέρες, δημοσίευσε μια φωτογραφία της από την παραλία, με την ίδια να φορά ένα εντυπωσιακό μπικίνι σε τιρκουάζ- οινοπνευματί χρώμα.

Πάντως, από τα στιγμιότυπα που δημοσιεύσει συχνά με τα «κρουασανάκια» της στα social media, φαίνεται πως οι γιοι της είναι η απόλυτη προτεραιότητα και η μεγαλύτερη χαρά της ζωής της.