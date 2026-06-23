Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος έχουν δημιουργήσει μια ευτυχισμένη οικογένεια, με τα δύο τους παιδιά να είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους.

Το απόγευμα της Δευτέρας 22/6, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μοιράστηκε φωτογραφίες από την επίσκεψή της στην παιδική χαρά μαζί με τον Βλάσση και τον Βασίλη.

Δίπλα στους γιους της γίνεται κι εκείνη ξανά παιδί, γι’ αυτό και σε ένα από τα στιγμιότυπα τη βλέπουμε να έχει ανέβει πάνω σε μια στρογγυλή κούνια, κρατώντας στην αγκαλιά της τα αγοράκια της.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Έκανε κούνια αγκαλιά με τους γιους της

Τα δύο αδέλφια δεν μπόρεσαν να αντισταθούν κι έκαναν και τσουλήθρα, όπως βλέπουμε σε άλλο στιγμιότυπο.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Στην παιδική χαρά με τους γιους της

Τον Οκτώβριο του 2022, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο σύζυγός της, Βασίλης Σταθοκωστόπουλος, ένωσαν τις ζωές τους με πολιτικό γάμο, ο οποίος πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο. Λίγους μήνες αργότερα ήρθε στον κόσμο ο πρώτος τους γιος, Βλάσσης, ενώ η οικογένειά τους μεγάλωσε κι άλλο με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους.

Από την ημέρα που μπήκε στη ζωή της η μητρότητα, η παρουσιάστρια πήρε τις αποστάσεις της από την τηλεόραση, προκειμένου να αφοσιωθεί στην ανατροφή των παιδιών της, απόφαση που δεν μετάνιωσε ούτε στιγμή.

«Η δημιουργία οικογένειας ήταν το όνειρό μου, πάντοτε αυτό με ενδιέφερε. Δηλαδή είναι ένας στόχος σε αυτή τη ζωή. Εμένα αυτό μου αρέσει και ακόμα και να μεγαλώσει κι άλλο η οικογένειά μου, είναι κάτι που θα ήθελα», δήλωσε πρόσφατα στην κάμερα του Star.

Αυτό το διάστημα, η ίδια εξετάζει τις προτάσεις της, προκειμένου να επιστρέψει στην τηλεόραση, χωρίς να έχει λάβει ακόμη οριστικές αποφάσεις.