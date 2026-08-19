Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε μετά την απολογία του ο οδηγός ταξί που έκανε παράνομη αναστροφή στην παραλιακή και χτύπησε μοτοσυκλετιστή.

Η κατάσταση της υγείας του θύματος έχει παρουσιάσει σοβαρή επιδείνωση, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός. Από τον οδηγό αφαιρέθηκε και το επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.

Για περισσότερες από τρεις ώρες ο κατηγορούμενος οδηγός ταξί απολογούνταν στις δικαστικές αρχές για την παράνομη αναστροφή στην παραλιακή, που έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Επικίνδυνη οδήγηση σε βαθμό κακουργήματος και σωματική βλάβη από αμέλεια οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι δεν είδε την πινακίδα που απαγόρευε την αναστροφή.

«Αρνούμαι την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης και πως από αυτήν προκλήθηκε η σωματική βλάβη του 39χρονου. Δεν είδα την πινακίδα της απαγόρευσης αναστροφής», υποστήριξε.

Βούλα: Το βίντεο με τον οδηγό ταξί να κάνει παράνομη αναστροφή και να χτυπά τον μοτοσυκλετιστή

Ο οδηγός ταξί, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, κάνει παράνομη αναστροφή στην παραλιακή λεωφόρο στη Βούλα. Ξαφνικά γυρίζει το τιμόνι όλο αριστερά για να αλλάξει κατεύθυνση, να γυρίσει ανάποδα στην πολυσύχναστη λεωφόρο Ποσειδώνος. Ακριβώς δίπλα του ο μοτοσυκλετιστής δεν προλαβαίνει να φρενάρει, με αποτέλεσμα τον σοβαρότατο τραυματισμό του.

«Παραπλανήθηκα από το GPS που μου άλλαξε τελευταία στιγμή τη διαδρομή, έβγαλα φλας θεωρώντας πως είναι νόμιμη η αναστροφή μου στο σημείο. Άλλωστε είχα μέσα δύο πελάτες και δεν βιαζόμουν», φέρεται να είπε στην απολογία του.

Βούλα: Μπροστά στα μάτια ανήλικου που επέβαινε στο ταξί το σοκαριστικό τροχαίο

Ανάμεσα στους επιβαίνοντες στο ταξί ήταν και ανήλικος.

Ο οδηγός ταξί θα δίνει το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή σε δικαστικό επίπεδο. Ο 39χρονος μοτοσυκλετιστής είναι σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση και, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι εγκεφαλικά νεκρός. Η οικογένειά του προχωρά στη δωρεά των οργάνων του.