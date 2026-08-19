Βούλα: Εγκεφαλικά νεκρός ο 39χρονος - Η οικογένεια δωρίζει τα όργανά του

Το βίντεο με τον οδηγό ταξί να κάνει παράνομη αναστροφή

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (19/8/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο 39χρονος μοτοσυκλετιστής είναι εγκεφαλικά νεκρός μετά από τροχαίο στη Βούλα.
  • Ο οδηγός ταξί, που έκανε παράνομη αναστροφή, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
  • Αφαίρεση επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης από τον οδηγό ταξί.
  • Ο οδηγός υποστηρίζει ότι δεν είδε την πινακίδα απαγόρευσης αναστροφής.
  • Η οικογένεια του θύματος προχωρά στη δωρεά των οργάνων του.

Ελεύθερος με περιοριστικό όρο αφέθηκε μετά την απολογία του ο οδηγός ταξί που έκανε παράνομη αναστροφή στην παραλιακή και χτύπησε μοτοσυκλετιστή.

Η κατάσταση της υγείας του θύματος έχει παρουσιάσει σοβαρή επιδείνωση, με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός. Από τον οδηγό αφαιρέθηκε και το επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης.

Η στιγμή που το ταξί κάνει αναστροφή και συγκρούεται με μηχανή στη Βούλα

Βούλα: Εγκεφαλικά νεκρός ο 39χρονος - Η οικογένεια δωρίζει τα όργανά του

Για περισσότερες από τρεις ώρες ο κατηγορούμενος οδηγός ταξί απολογούνταν στις δικαστικές αρχές για την παράνομη αναστροφή στην παραλιακή, που έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας. Επικίνδυνη οδήγηση σε βαθμό κακουργήματος και σωματική βλάβη από αμέλεια οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι δεν είδε την πινακίδα που απαγόρευε την αναστροφή.

«Αρνούμαι την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης και πως από αυτήν προκλήθηκε η σωματική βλάβη του 39χρονου. Δεν είδα την πινακίδα της απαγόρευσης αναστροφής», υποστήριξε. 

Τροχαίο στη Βούλα: Tαξί συγκρούστηκε με μηχανή - Στο νοσοκομείο 39χρονος

Βούλα: Το βίντεο με τον οδηγό ταξί να κάνει παράνομη αναστροφή και να χτυπά τον μοτοσυκλετιστή 

Βούλα: Το βίντεο με τον οδηγό ταξί να κάνει παράνομη αναστροφή και να χτυπά τον μοτοσυκλετιστή 

Ο οδηγός ταξί, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο, κάνει παράνομη αναστροφή στην παραλιακή λεωφόρο στη Βούλα. Ξαφνικά γυρίζει το τιμόνι όλο αριστερά για να αλλάξει κατεύθυνση, να γυρίσει ανάποδα στην πολυσύχναστη λεωφόρο Ποσειδώνος. Ακριβώς δίπλα του ο μοτοσυκλετιστής δεν προλαβαίνει να φρενάρει, με αποτέλεσμα τον σοβαρότατο τραυματισμό του.

«Παραπλανήθηκα από το GPS που μου άλλαξε τελευταία στιγμή τη διαδρομή, έβγαλα φλας θεωρώντας πως είναι νόμιμη η αναστροφή μου στο σημείο. Άλλωστε είχα μέσα δύο πελάτες και δεν βιαζόμουν», φέρεται να είπε στην απολογία του. 

Βούλα: Μπροστά στα μάτια ανήλικου που επέβαινε στο ταξί το σοκαριστικό τροχαίο

Ανάμεσα στους επιβαίνοντες στο ταξί ήταν και ανήλικος.

Ο οδηγός ταξί θα δίνει το «παρών» στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, με την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή σε δικαστικό επίπεδο. Ο 39χρονος μοτοσυκλετιστής είναι σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση και, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι εγκεφαλικά νεκρός. Η οικογένειά του προχωρά στη δωρεά των οργάνων του.

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