Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Βούλα, μετά από σύγκρουση μιας μοτοσικλέτας με ταξί, γύρω στις 21:30 το βράδυ της Δευτέρας 17 Αυγούστου.

Ο 39χρονος μοτοσικλετιστής, που κινούταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο οδηγός ταξί φέρεται να επιχείρησε να κάνει αναστροφή κοντά στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας, παρασύροντας τον αναβάτη της μηχανής, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Συνελήφθη για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Αρνητικό ήταν το αποτέλεσμα από το αλκοτέστ που του έγινε, για να διαπιστωθεί αν βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

