Τροχαίο στη Βούλα: Tαξί συγκρούστηκε με μηχανή - Στο νοσοκομείο 39χρονος

Ο αναβάτης της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά - Συνελήφθη ο οδηγός ταξί

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Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου ΙΝΤΙΜΕ Περιστέρης Δημήτρης
Τροχαίο στη Βούλα: Τραυματίστηκε σοβαρά 39χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ταξί/βίντεο ΕΡΤ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό τροχαίο στη Βούλα με σύγκρουση μοτοσικλέτας και ταξί το βράδυ της 17ης Αυγούστου.
  • 39χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο Βούλας.
  • Ο οδηγός του ταξί συνελήφθη για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση.
  • Το αλκοτέστ του οδηγού ταξί ήταν αρνητικό, δεν βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.
  • Διερευνώνται οι συνθήκες της σύγκρουσης από τις αρμόδιες Αρχές.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Βούλα, μετά από σύγκρουση μιας μοτοσικλέτας με ταξί, γύρω στις 21:30 το βράδυ της Δευτέρας 17 Αυγούστου. 

Ο 39χρονος μοτοσικλετιστής, που κινούταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο οδηγός ταξί φέρεται να επιχείρησε να κάνει αναστροφή κοντά στο ύψος του ΠΙΚΠΑ Βούλας, παρασύροντας τον αναβάτη της μηχανής, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Συνελήφθη για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Αρνητικό ήταν το αποτέλεσμα από το αλκοτέστ που του έγινε, για να διαπιστωθεί αν βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. 

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
 

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